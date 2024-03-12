В Dragon's Dogma 2 появятся квесты с ограниченным временем выполнения

Dragon's Dogma 2 введет ограничения по времени для некоторых побочных квестов. Эта особенность не так часто встречается в современных играх, но она была довольно популярна в прошлом. В результате некоторым игрокам придётся пройти Dragon's Dogma 2 несколько раз, чтобы выполнить большинство, если не все, квесты.
В Dragon's Dogma 2, как и в предыдущей игре, на некоторые квесты будет влиять течение времени. Пользователь Reddit с ником Strange_Music опубликовал скриншот предупреждения из игры, которое предупреждает игроков о том, что слишком долгое ожидание выполнения определенных квестов может привести к "непредвиденным последствиям". В отличие от первой игры, эти специфические квесты будут отмечены значком песочных часов, указывающим на их ограниченный по времени статус.
Другой пользователь Reddit, Direct_Hurry7264, добавил, что эти специальные квесты будут предоставлены некоторыми NPC в Dragon's Dogma 2. Они будут появляться неожиданно, требуя от игрока оставить все дела и завершить миссию вовремя. Невыполнение этого требования может привести к безвозвратной смерти персонажа или к другим возможным негативным последствиям.
Ну епт, душниловка
Это ведь положительно влияет на атмосферу и погружение.
А то всегда немного смущало в РПГ когда тебе нагнетают эпика, говорят "ЕСЛИ СРОЧНО НЕ СДЕЛАТЬ ТО ТО ВСЕ ПРОПАЛО!!", а ты потом еще 8 лет путешествуешь решаешь свои дела и такой ну вот и пора сделать этот квест))
Так это ещё и создаёт уникальные ситуации в будущем, те дебики которые подрубят читы что-бы успевать их делать, просто добровольно откажутся от контента, уникального опыта. У меня друг так же в бг3 играл, каждый раз когда провал в броске, рестарт на последний сейв. А В ЭТОМ ВЕСЬ СМЫСЛ, получить что-то уникальное смесь своих побед и поражений, которые приведут к чему-то новому и интересному. Думаю людей просто жаба душит в том что они где провалятся, а как по мне глупо гнаться за всем идеальным(Для этого нг+ есть)
Ну и не то что-бы прикопался к игре, ибо она шикарна. Но всё же забвано когда один из самых главных мемов по ведьмаку, это то что геральт фигачит в Гвинт неделями, хотя вроде Цири ну ооочень срочно нужно найти.
В БГ провал приводил к бою и все. Тут скорее всего будет приводить к смерти перса.
Лично мне это не мешало, приступал к главному заданию только после полного прохождения локации с допиками и вопросиками.
Ну лично МОЁ мнение что помощь в прохождении таких квестов с ограничением времени вам окажет тофарищ Флинг, ежели таковые (затруднения) возникнут) Удачи
в тенях Чернобыля хоть взламывал квесты на время, анлим делал
Прикольно
Подобные побочные квесты уже наоборот, только вредят игре и лично вот меня бесит когда меня в чём-то ограничивают. Пример - то же начало Detroit: Become Human, когда тебя в начале торопят разобраться с проблемой а ты в это время стараешься все возможные улики найти.
Ну, в случае Детроита, это нужно было для динамики геймплея
Почему этот весь гемор не сделать как выборная опция, ну хочешь ты играть с одним сейвом/иметь такие квесты/не иметь возможности, условно тп по карте сделать и тд и тп ну просто поставь галочки в настройках и играйте, но навязывают всем такого рода душнилово что бы реально искуственно растянуть время прохождения, а отбитые фанаты будут кипятком ссаться и говорить "это реалистичный отыгрыш" и вообще это все для "атмосферы". Бред одним словом!
главное чтобы не как в вастеланд гребаные рельсы и лежащими на рельсах людьми с переводом стрелок больше меньше тяжелый моральный выбор и последствия...
Это классно)
Ну да конечно, играть часов 100, обшерстить всю карту, и потом пройдя игру, играть еще раз, ради пары квестов, которые ты не успел.... ну естественно... ну иди ты нах в целом. Я пройду ее и забуду, и так сделают многие, а задроты пускай хоть живут в ней. Такое ощущение, что игра делается ради кучки фантиков-фанатиков, а не ради огромной аудитории любителей экшн-рпг.
А учитывая то, что на всю игру одно сохранение которое перезаписывается ещё в придачу....
Согласен, видимо придется сейв периодически копировать.
сходить нах в целом можешь сам, скудоумная быдлятинка. Нормальный игрок либо проигнорирует факт завала таких квестов из-за времени, либо да, в том числе перепройдет из-за них. Ты же, быдло Ваня, выбираешь 3 путь- срать на игру из-за наличия таких квестов.