В честь 10-летия хоррор игры DreadOut издатель Digital Happiness устроил распродажу в Steam, а так же была проведена эксклюзивная презентация (запись её выше). Игры серии DreadOut получили скидки (другие без скидок).

Раньше идея создания и публикации собственной игры казалась индонезийскому разработчику недостижимой мечтой. Несмотря на трудности, они отправились в это путешествие, начав с создания собственного прототипа Jurig Escape, который позже превратился в демо-версию DreadOut. Затем воспользовался краудфандингом Steam Greenlight и Indiegogo. Демократизация выпусков игр в Steam через Greenlight позволила нам свободно выражать свое мнение, особенно выходцам из малоизвестного региона, который никогда раньше не выпускал игры для глобальной аудитории. Как первый индонезийский разработчик, получивший зеленый свет и успешно выпустивший игру в Steam, они глубоко благодарны платформе.



Когда они росли, игры были неотъемлемой частью ихней жизни, но ни одна из них не отражала их собственную культуру. Вот почему они взяли на себя задачу создать игру, которая понравится им и вам. Как сказал Рахмад Имрон, их соучредитель: «Мы выросли, играя в игры, но никогда не в тех, которые по-настоящему представляли бы нашу собственную культуру. Поэтому мы решили создать игру, которая будет интересна нам, а вам — испытать».

Ссылка на страницу события Steam указан на специальной странице.