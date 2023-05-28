Dreams 16.04.2019
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Студия Media Molecule нашла нового креативного директора

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Der Beer
Новости

Следуя официальным заявлениям компании, в ближайшее время назначение на пост креативного директора Media Molecule будет передано Джону Бичу. Джон является опытным специалистом, работающим в студии уже более 10 лет. Ранее он занимал должность ведущего дизайнера, но сейчас ему предстоит возглавить креативное направление студии.

Media Molecule — это студия, породившая такие проекты, как LittleBigPlanet и Dreams. Несмотря на успехи, компания столкнулась с изменениями в составе — два из основателей, Марк Хили и Карим Эттуни, покинули ее. Кроме того, студия обнародовала информацию о прекращении поддержки проекта Dreams уже в сентябре 2023 года.

Для Джона Бича новое назначение стало честью и вызовом. Он выразил уверенность в том, что в Media Molecule работают настоящие профессионалы, и он будет делать все возможное, чтобы коллеги и фанаты компании были горды им. Команда студии продолжит работать над новыми проектами и развиваться, несмотря на сложности и изменения в составе.

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