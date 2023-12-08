Трейлер коллаборации Dave the Diver и Dredge

Две лучшие инди-игры, вышедшие в этом году, Dave the Diver и Dredge, связаны с рыбалкой. Поэтому вполне логично, что они должны провести какую-то коллаборацию. Космический ужас второй игры проявляется в первой, с аберрациями, новыми персонажами и даже культовыми клиентами в суши-баре.

О масштабах нового контента и о том, появится ли в Dredge что-то от Dave the Diver, пока неизвестно. Однако некоторые отклонения включают в себя молотоголовую акулу с демоническими глазами, полупрозрачную рыбу, которая может съесть Дэйва, и многое другое. Кроме того, вы будете исследовать с уникального ракурса, который повторяет название Black Salt Games, что добавляет жути.

Бесплатное контентное обновление выйдет 15 декабря для Nintendo Switch и ПК. Следите за подробностями на следующей неделе. Dredge доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch.