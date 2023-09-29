Выход расширения Iron Rig для Dredge отложен до 2024 года ©

Компания Black Salt Games решила перенести выпуск Iron Rig, нового расширения морского хоррора Dredge, с конца 2023 года на 2024 год, пока без точной даты.

В мае этого года команда подтвердила появление нового контента для Dredge, как с точки зрения платных, так и бесплатных расширений, но возникли некоторые сдвиги из-за необходимости лучше координировать работу и найти адекватные места для маркетинга и запуска этих расширений.

«Изначально мы планировали потратить несколько месяцев на работу над расширениями и запустить их в четвертом квартале этого года», — написала Black Salt Games в официальном релизе, — «однако по мере продвижения вперед нам пришлось осознать, что, учитывая момент, до которого мы дошли, нам нужно больше времени, чтобы скоординировать маркетинг и сделать запуск как можно более захватывающим».

Таким образом, решение о переносе выхода, по-видимому, является результатом сочетания технической необходимости выполнить работу наилучшим образом и стратегического выбора разместить выход в благоприятный момент.

The Iron Rig — это расширение Dredge, которое фокусируется на махинациях корпорации Ironhaven в мире игры и должно принести много нового контента в сюжетную линию.