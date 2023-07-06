Жуткое рыболовное приключение Dredge получило крупное обновление ©

Black Salt Games и Team17 Digital сегодня выпустили новое бесплатное обновление для получившего признание критиков и игроков мрачного рыболовного приключения DREDGE, которое вводит в игру дополнительные глубоководные аберрации, события дикой природы, нового монстра, наводящего страх на любого рыбака, и два новых режима игры: Пассивный режим и Фоторежим.

Прежде чем игроки смогут наблюдать за морской жизнью через объектив и визуально документировать свои находки в открытом море - элдрические ужасы, которые окружают местность, или явления дикой природы, такие как стаи дельфинов у левого борта, - им придется сначала найти часть снаряжения и обменять его у нового жителя острова, фотографа, на новое устройство.

Между тем, новый "Пассивный" режим игры идеально подходит для тех уютных геймеров, которые хотят избежать самых больших неприятностей в DREDGE и погрузиться в расслабленный геймплей рыбалки, избегая более зловещей стороны приключений. Новое обновление также представляет еще 10 аберраций, готовых к поимке, вместе с их менее страшными рыбьими аналогами, а также новые явления дикой природы, за которыми можно наблюдать, включая грациозную китовую акулу - самое большое из ныне живущих не млекопитающих позвоночных - и стаи касаток. Наконец, в игре появилось новое чудовище из морских глубин, способное повергнуть в ужас даже самые выносливые рыболовные суда.

Dredge уже доступна на ПК, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.