Авторы Dune: Awakening готовят крупное обновление - ждать осталось недолго

Funcom официально объявила, что следующее обновление для Dune: Awakening выйдет уже в ближайшие дни — скорее всего, 13 или 14 августа. Точная дата будет уточнена дополнительно. Патч 1.1.20.0 исправит одну из ключевых проблем — устранит баг, позволяющий строить базы из пентащитов без надлежащей поддержки. После релиза обновления все такие базы, которые не будут отремонтированы игроками, будут уничтожены.
Новость вызвала бурное обсуждение в сообществе. Dune: Awakening вышла всего пару месяцев назад и за это время собрала более миллиона продаж и пиковую аудиторию почти в 190 тысяч игроков. Но сейчас ежедневная активность значительно снизилась — до 30–38 тысяч человек. Это естественный спад после старта, но вопрос в том, сможет ли игра удержать интерес аудитории дальше.
Игра стартовала с высокими оценками и положительными отзывами, в том числе более 52 тысяч пользователей Steam поставили «В основном положительные». Однако позже появились смешанные мнения — в частности, критика затронула PvP-аспекты. Опыт некоторых игроков в PvP оказался неравномерным: более опытные и «прокачанные» участники иногда портят впечатление менее сильным, что снижает удовольствие и отталкивает часть аудитории.
Обновление и дополнительный контент — важный шанс для Funcom вернуть ушедших и удержать новых игроков. Особенно актуально улучшать баланс и механики PvP, чтобы геймеры снова получили удовольствие от борьбы и исследования вселенной «Дюны».
Учитывая, что релиз патча уже на горизонте, фанаты могут рассчитывать на свежие изменения и возможность вновь погрузиться в захватывающий мир песчаных планет и сражений за власть.
пхпаххаха, не то что не ждал вообще не в курсе что за кал)
И поэтому зашёл сюда и высрал свой коммент ?
свежол придание...
патч в котором 0 контента
К счастью из-за оттока игроков стало минимум "топ пвпшеров" в Сердце Пустыни. А оставшиеся игроки превратили Пустыню в Пве-комьюнити без ноулайферов и прочих имбицилов. К сожалению в игре уже нечего делать. Фанком наступил снова на грабли Conan Exiles, но в Конане контента в разы больше, так как вселенная Роберта Говарда намного шире, чем вселенная Дюны... Ума не приложу, что можно добавить в Дюну, что бы и контента добавить и от канона не отходить... Прочитал все книги и знаю, о чем говорю. // Александр Королёв