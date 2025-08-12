Авторы Dune: Awakening готовят крупное обновление - ждать осталось недолго

Funcom официально объявила, что следующее обновление для Dune: Awakening выйдет уже в ближайшие дни — скорее всего, 13 или 14 августа. Точная дата будет уточнена дополнительно. Патч 1.1.20.0 исправит одну из ключевых проблем — устранит баг, позволяющий строить базы из пентащитов без надлежащей поддержки. После релиза обновления все такие базы, которые не будут отремонтированы игроками, будут уничтожены.

Новость вызвала бурное обсуждение в сообществе. Dune: Awakening вышла всего пару месяцев назад и за это время собрала более миллиона продаж и пиковую аудиторию почти в 190 тысяч игроков. Но сейчас ежедневная активность значительно снизилась — до 30–38 тысяч человек. Это естественный спад после старта, но вопрос в том, сможет ли игра удержать интерес аудитории дальше.

Игра стартовала с высокими оценками и положительными отзывами, в том числе более 52 тысяч пользователей Steam поставили «В основном положительные». Однако позже появились смешанные мнения — в частности, критика затронула PvP-аспекты. Опыт некоторых игроков в PvP оказался неравномерным: более опытные и «прокачанные» участники иногда портят впечатление менее сильным, что снижает удовольствие и отталкивает часть аудитории.

Обновление и дополнительный контент — важный шанс для Funcom вернуть ушедших и удержать новых игроков. Особенно актуально улучшать баланс и механики PvP, чтобы геймеры снова получили удовольствие от борьбы и исследования вселенной «Дюны».

Учитывая, что релиз патча уже на горизонте, фанаты могут рассчитывать на свежие изменения и возможность вновь погрузиться в захватывающий мир песчаных планет и сражений за власть.