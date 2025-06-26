Вышло новое дополнение для игры Dungeons 4 - Tales from the Campfire

На ПК, Xbox X/S и PS 5 состоялся релиз третьего по счету дополнения Tales from the Campfire для симулятора подземелий Dungeons 4. Первую неделю в Steam будет действовать релизная скидка в размере 10%. DLC включает четыре новых умения для темной эльфийки Талии – «Спертый воздух», «Неукротимая Орда», «Могилы героев» и «Темная сторона», а также четыре миссии, каждая из которых расскажет собственную историю:

«Игрушки Горгу». Назойливые герои украли любимое зеркальце Горгу. Нужно действовать быстро, чтобы вернуть драгоценность, пока слезы малыша не затопили все подземелье.

«Великое почтовое ограбление». Будьте готовы отправиться на Злобный Дикий Запад, чтобы ограбить почтовый поезд.

«Раскаленное Ядро». Понадобится что-то похолоднее сердца Талии, чтобы остудить раскаленный вулкан.

«Считаем овец в стиле Подземелья». В королевстве Рыцарей Овечьего Ордена герои используют особую магию, превращая слуг тьмы в пушистых овец – пора положить этому конец.