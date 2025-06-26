Вышло новое дополнение для игры Dungeons 4 - Tales from the Campfire

На ПК, Xbox X/S и PS 5 состоялся релиз третьего по счету дополнения Tales from the Campfire для симулятора подземелий Dungeons 4. Первую неделю в Steam будет действовать релизная скидка в размере 10%. DLC включает четыре новых умения для темной эльфийки Талии – «Спертый воздух», «Неукротимая Орда», «Могилы героев» и «Темная сторона», а также четыре миссии, каждая из которых расскажет собственную историю:
- «Игрушки Горгу». Назойливые герои украли любимое зеркальце Горгу. Нужно действовать быстро, чтобы вернуть драгоценность, пока слезы малыша не затопили все подземелье.
- «Великое почтовое ограбление». Будьте готовы отправиться на Злобный Дикий Запад, чтобы ограбить почтовый поезд.
- «Раскаленное Ядро». Понадобится что-то похолоднее сердца Талии, чтобы остудить раскаленный вулкан.
- «Считаем овец в стиле Подземелья». В королевстве Рыцарей Овечьего Ордена герои используют особую магию, превращая слуг тьмы в пушистых овец – пора положить этому конец.