Dungeons & Dragons Online: Stormreach 28.02.2006
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Сегодня Dungeons & Dragons Online получит хардкорный сервер с перманентной смертью

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Новости

Сегодня вечером стартует новый сезон Хардкорной лиги (Hardcore League) в Dungeons & Dragons Online.

Как следует из названия, Hardcore League - это испытание, в котором проверяются навыки игроков с высшей мерой наказания за неудачу - перманентной смертью.

В Hardcore League есть своя лестница, а задача игроков - пройти как можно больше контента DDO (не умирая). Для лучших предусмотрены призы и место в своеобразном Зале славы.

В хардкорной лиге перед игроками ставятся цели, а продвижение вперед основывается на двух факторах, каждый из которых имеет свою собственную лестницу: один проверяет способность игрока преодолеть как можно больше заданий, а другой - способность игрока выжить в самом жестком режиме, который когда-либо был представлен в игре.

100 лучших победителей двух лестниц будут увековечены в Зале героев.

Если хотите поучаствовать, в клиенте выбрайте сервер "Хардкор" из списка.

Хардкор-лига продлится несколько месяцев. После этого - при определенных условиях - ваши хардкорные персонажи смогут быть перенесены в обычный мир Dungeons & Dragons Online.

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