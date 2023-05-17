Сегодня Dungeons & Dragons Online получит хардкорный сервер с перманентной смертью ©

Сегодня вечером стартует новый сезон Хардкорной лиги (Hardcore League) в Dungeons & Dragons Online.



Как следует из названия, Hardcore League - это испытание, в котором проверяются навыки игроков с высшей мерой наказания за неудачу - перманентной смертью.



В Hardcore League есть своя лестница, а задача игроков - пройти как можно больше контента DDO (не умирая). Для лучших предусмотрены призы и место в своеобразном Зале славы.

В хардкорной лиге перед игроками ставятся цели, а продвижение вперед основывается на двух факторах, каждый из которых имеет свою собственную лестницу: один проверяет способность игрока преодолеть как можно больше заданий, а другой - способность игрока выжить в самом жестком режиме, который когда-либо был представлен в игре.



100 лучших победителей двух лестниц будут увековечены в Зале героев.

Если хотите поучаствовать, в клиенте выбрайте сервер "Хардкор" из списка.



Хардкор-лига продлится несколько месяцев. После этого - при определенных условиях - ваши хардкорные персонажи смогут быть перенесены в обычный мир Dungeons & Dragons Online.