Ретро-шутер DUSK получит HD-ремастер в виде бесплатного обновления в декабре ©

Издатель New Blood Interactive и разработчик Дэвид Шимански анонсировали DUSK HD, «полный визуальный ремастер» ретро-шутера от первого лица DUSK. Он выйдет как бесплатное обновление DUSK в декабре.

HD-модели, текстуры, оружие и т. д. будут доступны в мастерской Steam для бесплатной загрузки и не будут интегрированы в базовую игру, пока вы их не установите. Вы сможете использовать как старые, так и новые ресурсы для создания всего, что захотите, с помощью SDK, а также загружать свои собственные творения в мастерскую.

DUSK доступна для Switch и ПК в Steam, GOG и Humble Store. Версия для PlayStation 4 также находится в разработке.

Посмотрите анонсирующий трейлер ниже. Полный трейлер планируется выпустить 31 октября.