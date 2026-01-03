Экшен-стратегия Dust Walkers готовится к выходу в ранний доступ

Студия Guide Stone Studios продолжает работу над своим новым проектом Dust Walkers, который сочетает в себе жанры экшен-стратегии, roguelike и элементы защиты башни. Игра предлагает пользователям отправиться в далекое будущее и принять участие в опасных экспедициях по добыче самого ценного ресурса в Солнечной системе, известного как Пыль. Разработчики делают ставку на высокую динамику сражений и необходимость стратегического планирования.

Игровой процесс строится вокруг управления отрядом, состоящим из 3 бойцов, которых можно контролировать как по отдельности, так и группой. Ключевой особенностью боевой системы является необходимость ручного прицеливания при использовании способностей и оружия, что требует от игрока быстрой реакции. Помимо непосредственных столкновений с ордами противников и боссами, пользователям предстоит возводить оборонительные сооружения, включая стены и турели, чтобы защитить свою добычу.

В Dust Walkers реализована глубокая система мета-прогрессии. Между вылазками игроки возвращаются на базу, где могут тратить собранные ресурсы на исследования, улучшение характеристик оружия и классов. Выжившие в экспедициях персонажи становятся сильнее, но даже гибель отряда приносит пользу: гены павших бойцов можно использовать для усиления новых рекрутов. Такой подход позволяет постоянно экспериментировать с билдами и тактиками.

Разработка игры ведется с активным привлечением сообщества. Авторы уже провели серию плейтестов в Steam и представили проект на таких мероприятиях, как The MIX Fall Showcase и Vancouver Game Expo. Согласно планам студии, игра выйдет в раннем доступе, где пробудет около года. За это время разработчики намерены добавить новых боссов, мини-боссов, элементальные способности и дополнительные карты повышенной сложности. Дата полноценного релиза пока не уточняется.