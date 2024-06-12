Приключенческая игра Dustborn выйдет 20 августа на ПК и консолях

Анонсированная в 2020 году игра Dustborn от Red Thread Games выйдет 20 августа для Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PS5 и PC. Предзаказы станут доступны совсем скоро, а новый трейлер рассказывает о некоторых решениях, которые могут принять игроки (а также об их последствиях). Посмотрите его ниже и скачайте бесплатную демоверсию, которая будет доступна до 17 июня в рамках Steam Next Fest.

В центре сюжета - Пакс, аномал, перевозящий посылку и путешествующий по Американской Республике, контролируемой Правосудием. Исследуя континент и встречая различных персонажей, выдавая себя за панк-рок-группу, вы должны скрываться от правосудия вместе с другими лицами, заинтересованными в посылке.

Хотя у Пакс есть бейсбольная бита, ее способности сосредоточены на использовании Shouts и Vox в своих интересах. Последний полезен, когда нужно заставить людей сделать определенные действия, как это показано в трейлере, когда Пакс останавливает свой автомобиль. У каждого персонажа своя уникальная история и мощные способности, которые могут дать преимущество, а выбор диалога влияет на отношения.