Авторы Dying Light 2 показали кровавый трейлер крупного обновления Gut Feeling ©

Techland представила кровавый и жестокий трейлер для предстощего крупного обновления Gut Feeling. В Dying Light 2 Gut Feeling, отличающемся значительными улучшениями боя и физики, будут представлены новые кровавые способы расчленения конечностей врагов, трансмогрификация снаряжения, новая система создания оружия и событие Viral Rush, которое продлится с 20 апреля по 4 мая.

В обновлении также появится новый аванпост Пилигримов, где игроки смогут отслеживать события сообщества, активировать награды и получать жетоны Пилигримов.

Обновление Gut Feeling для Dying Light 2 выйдет 20 апреля 2023 года.