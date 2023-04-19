Авторы Dying Light 2 показали кровавый трейлер крупного обновления Gut Feeling

Techland представила кровавый и жестокий трейлер для предстощего крупного обновления Gut Feeling. В Dying Light 2 Gut Feeling, отличающемся значительными улучшениями боя и физики, будут представлены новые кровавые способы расчленения конечностей врагов, трансмогрификация снаряжения, новая система создания оружия и событие Viral Rush, которое продлится с 20 апреля по 4 мая.
В обновлении также появится новый аванпост Пилигримов, где игроки смогут отслеживать события сообщества, активировать награды и получать жетоны Пилигримов.
Обновление Gut Feeling для Dying Light 2 выйдет 20 апреля 2023 года.
Вялая игра.... Я и половины не осилил... Скучно становится...
в танки иди
ещё хуже.... Одни и те же скучные бои.... Та же FC4 куда живее казалась.
ахахахаах
И снова обнова без сюжетного Dlc?
Опять ММО какое-то...
Выглядит шикарно
Ясно, увидели какие молодцы ДИ 2 и решили за ними быстренько повторить. Нет, ваша игра ужасно скучна, так что буду в новиночку играть в 30 фпс.
ммммм хуета