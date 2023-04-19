Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
7.9 2 223 оценки

Авторы Dying Light 2 показали кровавый трейлер крупного обновления Gut Feeling

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butcher69
Новости

Techland представила кровавый и жестокий трейлер для предстощего крупного обновления Gut Feeling. В Dying Light 2 Gut Feeling, отличающемся значительными улучшениями боя и физики, будут представлены новые кровавые способы расчленения конечностей врагов, трансмогрификация снаряжения, новая система создания оружия и событие Viral Rush, которое продлится с 20 апреля по 4 мая.

В обновлении также появится новый аванпост Пилигримов, где игроки смогут отслеживать события сообщества, активировать награды и получать жетоны Пилигримов.

Обновление Gut Feeling для Dying Light 2 выйдет 20 апреля 2023 года.

Трейлеры Обновления
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Предстоящее обновление "Gut Feeling" для Dying Light 2 будет продемонстрировано 20 апреля
Предстоящее обновление "Gut Feeling" для Dying Light 2 будет продемонстрировано 20 апреля
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Sidorovich12

Вялая игра.... Я и половины не осилил... Скучно становится...

6
MeduzaRUS

в танки иди

-2
Sidorovich12 MeduzaRUS

ещё хуже.... Одни и те же скучные бои.... Та же FC4 куда живее казалась.

0
MeduzaRUS Sidorovich12

ахахахаах

0
RestlinM

И снова обнова без сюжетного Dlc?

4
Кей Овальд

Опять ММО какое-то...

1
Keegan Ross

Выглядит шикарно

1
Scorpion_GamePlay

Ясно, увидели какие молодцы ДИ 2 и решили за ними быстренько повторить. Нет, ваша игра ужасно скучна, так что буду в новиночку играть в 30 фпс.

1
DYH215

ммммм хуета

0