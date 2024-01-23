Dying Light 2 получила небольшой апдейт, исправляющий проблемы со сбоями в работе Xbox

Польские разработчики из студии Techland сообщили через свой официальный X профиль, что зомби-экшен Dying Light 2 получила новое обновление.
По информации компании Techland, обновление Dying Light 2 предназначено только для консолей Xbox Series X|S и Xbox One. При этом в нем нет никаких нововведений, а лишь исправлены некоторые проблемы, связанные со сбоями, которые могут возникнуть при игре на данных платформах.
Пилигримы! Сегодня мы выпустили небольшое обновление, исправляющее ряд сбоев, специфических только для платформы Xbox! Убедитесь, что у вас установлена последняя версия игры, после патча она должна быть 1.14.1.