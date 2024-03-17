Techland все еще рассматривает добавление кросс-плея в Dying Light 2

Несмотря на то, что Techland активно занимается пострелизной поддержкой Dying Light 2, есть одна функция, которую игроки до сих пор не увидели, — это кросс-плей, который, как надеялись игроки, будет реализована в какой-то момент после релиза 2 года назад.

В недавнем интервью порталу MP1st директор франшизы Dying Light Таймон Смектала ответил на вопрос о возможном появлении кросс-плея, сообщив, что «этот вариант всё ещё рассматривается».

Мы все еще рассматриваем этот вариант, но все это вопрос управления приоритетами, ресурсами и реальной ценностью различных функций. Мечта все еще живёт!

Хотя это и не подтверждение, тот факт, что это все еще возможно, является тем, чего с нетерпением ждут игроки. Будем надеяться, что это произойдет в будущем, и игрокам не придется выбирать платформу, чтобы разбивать головы зомби вместе со своими друзьями.

Что касается того, что доступно сейчас, то только в прошлом месяце студия выпустила большое обновление с огнестрельным оружием.