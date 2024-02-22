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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 616 оценок

Для Dying Light 2 вышло крупнейшее обновление с огнестрелом

monk70
Новости

Techland выпустила обновление 1.15 для Dying Light 2. Это новое крупное обновление для игры, которое Techland называет «самым амбициозным обновлением» студии, которое они сделали на данный момент.

Благодаря обновление в игре плявилось огнестрельное оружие. Любой игрок, который войдет в игру до 7 марта, сможет получить бесплатный пистолет Харран из своего тайника. Если вы хотите следить за историей и заработать больше подарков, связанных с огнестрельным оружием, просто выполните квест «Потерянный арсенал», познакомьтесь с Джаем, Наблюдателем, и узнайте, как они снова появились в Вилледоре. Разработчики подготовили четыре вида этого оружия (каждый со своим уникальным типом боеприпасов):

  • Пистолеты. Если что-то пойдет не так, надежное личное оружие может спасти положение. Это ваше основное огнестрельное оружие;
  • Пистолеты-пулеметы — высокая огневая мощь и мощность, используйте отдачу, чтобы получить преимущество в ближнем бою;
  • Винтовки — идеальное сочетание точности и мощи;
  • Дробовики — смертоносны в упор, ваш незаменимый инструмент контроля толпы.

Повышайте свой рейтинг репутации с новым Агентом и получайте доступ к другому огнестрельному оружию (подробнее читайте в разделе «Миссии Выжившего»). Имейте в виду, что какими бы мощными они ни были, в Вилледоре они все же редки — боеприпасы не растут на деревьях (хотя вы можете найти несколько пуль, спрятанных по всему миру, внимательно ищите в конвоях), так что вам придется действовать умно и понимать, когда идти вперед с оружием наготове.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
bohdan2015

Если упороться, то получается что 2 года назад игру не надо было покупать, а только сейчас? Нет, в DL2 всегда был главным паркур и всё же ближний бой. Скорее всего они хотят подогреть интерес мол зачем вам Dead Island 2 (он в апреле выйдет в стиме и как раз-таки уже сейчас появился в xbox game pass для консолей), поэтому и выбрали спецом это время. Хз, тут больше конкуренция, нежели договоренность. А что если Dying Light 2 недостаточно собрал, то и огнестрела бы не было?

5
warp 37

По прыгунам шмалять - самое то.

2
saa0891

Прыгунам это как слону дробина.

3
SoRaS3 saa0891

А шум от выстрела?

Бесконечный спавн зомбаков в первой части, все помнят.

5
saa0891 SoRaS3

Ну шум создаётся и кучей других средств (зомби не так страшны,их легко вынести),просто например таже взрывчатка с дистанционным подрывом вот она против прыгунов отлично работает (в зданиях днём вообще их весело выносить,там сразу толпа падает главное самому не подорваться особенно когда рецепт полностью прокачен и радиус взрыва огромный),да и холодное оружие из прокачанных рецептов тоже отлично работает,просто потребуется 3-4 удара на обычных прыгунах,есть ещё усиленные.

2
or-i-on SoRaS3

Мост, ночь и прыгуны и безумная компания из 4ех игроков.

А на утро, ходишь собираешь весь лут с горкой по всему мосту)

3
DeadRemix

Мне кажется или они лица персонажей норм сделали, либо лишь конкретных, но Лоан как то симпатичнее стала. Но лучше бы вернули лицо с Е3)

1
Алан Битаров

Я тебе больше скажу. Они переделали зомби и теперь они выглядят не как мумии.

0