Для Dying Light 2 вышло крупнейшее обновление с огнестрелом

Techland выпустила обновление 1.15 для Dying Light 2. Это новое крупное обновление для игры, которое Techland называет «самым амбициозным обновлением» студии, которое они сделали на данный момент.
Благодаря обновление в игре плявилось огнестрельное оружие. Любой игрок, который войдет в игру до 7 марта, сможет получить бесплатный пистолет Харран из своего тайника. Если вы хотите следить за историей и заработать больше подарков, связанных с огнестрельным оружием, просто выполните квест «Потерянный арсенал», познакомьтесь с Джаем, Наблюдателем, и узнайте, как они снова появились в Вилледоре. Разработчики подготовили четыре вида этого оружия (каждый со своим уникальным типом боеприпасов):
- Пистолеты. Если что-то пойдет не так, надежное личное оружие может спасти положение. Это ваше основное огнестрельное оружие;
- Пистолеты-пулеметы — высокая огневая мощь и мощность, используйте отдачу, чтобы получить преимущество в ближнем бою;
- Винтовки — идеальное сочетание точности и мощи;
- Дробовики — смертоносны в упор, ваш незаменимый инструмент контроля толпы.
Повышайте свой рейтинг репутации с новым Агентом и получайте доступ к другому огнестрельному оружию (подробнее читайте в разделе «Миссии Выжившего»). Имейте в виду, что какими бы мощными они ни были, в Вилледоре они все же редки — боеприпасы не растут на деревьях (хотя вы можете найти несколько пуль, спрятанных по всему миру, внимательно ищите в конвоях), так что вам придется действовать умно и понимать, когда идти вперед с оружием наготове.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Если упороться, то получается что 2 года назад игру не надо было покупать, а только сейчас? Нет, в DL2 всегда был главным паркур и всё же ближний бой. Скорее всего они хотят подогреть интерес мол зачем вам Dead Island 2 (он в апреле выйдет в стиме и как раз-таки уже сейчас появился в xbox game pass для консолей), поэтому и выбрали спецом это время. Хз, тут больше конкуренция, нежели договоренность. А что если Dying Light 2 недостаточно собрал, то и огнестрела бы не было?
По прыгунам шмалять - самое то.
Прыгунам это как слону дробина.
А шум от выстрела?
Бесконечный спавн зомбаков в первой части, все помнят.
Ну шум создаётся и кучей других средств (зомби не так страшны,их легко вынести),просто например таже взрывчатка с дистанционным подрывом вот она против прыгунов отлично работает (в зданиях днём вообще их весело выносить,там сразу толпа падает главное самому не подорваться особенно когда рецепт полностью прокачен и радиус взрыва огромный),да и холодное оружие из прокачанных рецептов тоже отлично работает,просто потребуется 3-4 удара на обычных прыгунах,есть ещё усиленные.
Мост, ночь и прыгуны и безумная компания из 4ех игроков.
А на утро, ходишь собираешь весь лут с горкой по всему мосту)
Мне кажется или они лица персонажей норм сделали, либо лишь конкретных, но Лоан как то симпатичнее стала. Но лучше бы вернули лицо с Е3)
Я тебе больше скажу. Они переделали зомби и теперь они выглядят не как мумии.