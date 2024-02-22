Для Dying Light 2 вышло крупнейшее обновление с огнестрелом

Techland выпустила обновление 1.15 для Dying Light 2. Это новое крупное обновление для игры, которое Techland называет «самым амбициозным обновлением» студии, которое они сделали на данный момент.

Благодаря обновление в игре плявилось огнестрельное оружие. Любой игрок, который войдет в игру до 7 марта, сможет получить бесплатный пистолет Харран из своего тайника. Если вы хотите следить за историей и заработать больше подарков, связанных с огнестрельным оружием, просто выполните квест «Потерянный арсенал», познакомьтесь с Джаем, Наблюдателем, и узнайте, как они снова появились в Вилледоре. Разработчики подготовили четыре вида этого оружия (каждый со своим уникальным типом боеприпасов):

Пистолеты. Если что-то пойдет не так, надежное личное оружие может спасти положение. Это ваше основное огнестрельное оружие;

Пистолеты-пулеметы — высокая огневая мощь и мощность, используйте отдачу, чтобы получить преимущество в ближнем бою;

Винтовки — идеальное сочетание точности и мощи;

Дробовики — смертоносны в упор, ваш незаменимый инструмент контроля толпы.

Повышайте свой рейтинг репутации с новым Агентом и получайте доступ к другому огнестрельному оружию (подробнее читайте в разделе «Миссии Выжившего»). Имейте в виду, что какими бы мощными они ни были, в Вилледоре они все же редки — боеприпасы не растут на деревьях (хотя вы можете найти несколько пуль, спрятанных по всему миру, внимательно ищите в конвоях), так что вам придется действовать умно и понимать, когда идти вперед с оружием наготове.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.