Зомби-экшен Dying Light 2 получил новое обновление с новогодним ивентом, новым оружием и многим другим

Польские разработчики из студии Techland подготовили для фанатов Dying Light 2: Stay Human приятный сюрприз к зимним праздникам. В честь надвигающегося Рождества и Нового года популярный зомби-экшен начинает отмечать праздники в собственном стиле. Для игры вышло бесплатное обновление с массой новшеств и событием "Зимние сказки 2023" (Winter Tales 2023). Ниже можно посмотреть релизный трейлер ивента, где обозначены его ключевые особенности.

Разрушенный город Валинор засыпало снегом, преобразив его улицы и любимые локации. Выжившие нарядили рождественскую елку, а самих игроков ждут множество новых открытий и возможностей.

Бака вернулся с новыми щедротами и наградами для предстоящего события. Не забудьте написать письмо Санте, ведь он наверняка находится недалеко от города, а подарки падают с неба. Однако будьте осторожны, ведь их могут охранять Озорные зараженные, которые снова вторгаются в город.

В этом обновлении Dying Light 2 игроков ждут следующие нововведения:

Новые разновидности врагов

С обновлением на улицах Города появится новая волна врагов.

Остерегайтесь биттеров, несущих на спине смертоносные газовые баллоны. Вы можете встретить три новых варианта:

Не подходите слишком близко к Токсичному - он выпустит вокруг себя смертоносное облако.

Остановите врагов в нужном месте - замораживающий биттер не даст им двигаться.

Смотрите, как испепеляющий кусака разбрасывает вокруг себя огненные лужи - но не подходите слишком близко, иначе вас поглотит огненный шар, в который он превратится!

Виралы также становятся более злобными - некоторые из них будут плеваться в вашу сторону, чтобы не подпустить вас к себе. Вы также можете встретить их с газовым баллоном.

Не удивляйтесь новому варианту Goon - их крик насторожит банши, поджидающих в темных углах, чтобы напасть на вас.

Новое оружие - Polearms

Этот новый вид оружия обладает большим радиусом действия, что позволяет вести стратегические бои и использовать его в разных стилях игры. Заберите их из холодных мертвых рук врагов, которые носили их раньше, или посетите торговцев оружием. Не забудьте посетить Шен Сю (агент главы 2) и Заставу пилигримов! И, конечно, новый тип оружия поставляется со своим уникальным финишером.

Ночное оружие

Разработчики представили новый тип оружия, специально разработанный для повышения эффективности во время ночных боев. Ночное оружие встречается только в больших редкостях - от уникального до экзотического. Но что отличает это оружие, так это его особые аффиксы (срабатывающие в ночное время) и холодный, флуоресцентный внешний вид. Некоторые из этих видов оружия предназначены для борьбы с определенными типами зараженных, так что выбирайте с умом, какое из них вы возьмете с собой в ночь. Однако не забывайте, что, как бы мощны они ни были, они также быстрее истощают ваш иммунитет, так что их использование - это классическая механика "риск и вознаграждение". Участвуйте в ночных встречах и сражайтесь с волатилами, рюкзачными кусаками и некоторыми другими, чтобы получить их. Обязательно посетите заставы Харпера и Пилигрима.

Ознакомиться со всеми изменения в игре можно в специальной заметке от разработчиков.