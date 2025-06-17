Новый ролик Dying Light: The Beast посвящён оружию

Спустя две игры и три года создатели Dying Light смягчились: «Мы наконец-то даем игрокам оружие, которого они так жаждали». Директор игры Techland Таймон Смектала признает, что всем угодить невозможно, но на этот раз они попытаются с Dying Light: The Beast.

В The Beast будет доступно оружие, но его дизайн призван дополнять, а не затмевать рукопашный бой: оно будет диким, тактильным и сбалансированным, но не слишком мощным. «Мы хотели, чтобы оружие не ломало игру, а ощущалось как еще один инструмент», — объясняет режиссер, подчеркивая, что приоритет — баланс, а не чистая сила.

От огнеметов до злобного (и, возможно, даже немного ржавого) оружия ближнего боя, команда разработчиков стремится придать оружию еще большее влияние на мир, чем в первых двух играх Dying Light.

Оригинальная Dying Light подверглась критике за включение оружия в игру, построенную вокруг паркура и ближнего боя. Затем, когда Techland полностью удалила его в сиквеле, реакция изменилась в другую сторону. «Если бы Dying Light и оружие были на Facebook, их статус отношений был бы «все сложно»», — шутит Смектала, подчеркивая борьбу за то, чтобы угодить фанатам, не идя на компромисс с творческим видением.

Даже скептики признают, что The Beast ощущается как возвращение к основе франшизы. Смектала говорит, что новая игра постоянно сравнивается с оригиналом, который заставляет вас чувствовать себя «одиноким в огромном городе, окруженным зомби». Это по-прежнему та атмосфера, которую Techland хочет передать — теперь с большим количеством опций и не отказываясь от духа, который превратил Dying Light в мировой хит.

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.