PlayStation отказалась от сделки века по приобретению прав на FIFA, потому что не хотела предавать EA ©

FIFA, несомненно, является одной из самых узнаваемых серий в истории компьютерных игр. Однако в этом году компания EA Sports, которая уже много лет отвечает за создание игр FIFA, выпустила свою новую работу без логотипа FIFA. Как выяснилось, EA могла потерять прибыльную лицензию гораздо раньше и уступить ее PlayStation, но Sony повела себя достойно.

В интервью изданию Timeextension Том Стоун (Tom Stone), занимавший ранее пост вице-президента EA по маркетингу в Европе, рассказал историю, из которой следует, что компания ISL, управлявшая лицензией FIFA, в 1997 году хотела договориться с европейским подразделением PlayStation за спиной разработчиков, предложив им эксклюзивное соглашение.

Это, несомненно, было бы очень выгодным предложением, если бы его приняли. Том Стоун упоминал, что в то время с ним встречался Крис Диринг, тогдашний президент европейского подразделения PlayStation, который сказал, что ISL предложила PlayStation права на серию FIFA, после чего добавил:

Я не подпишу эту сделку, если вы не сможете договориться с FIFA. Это ваша лицензия. Вы ее создали.

Интересно, что, по словам Марка Обанэля, создателя серии в 1990-х и 2000-х годах, EA уже тогда рассматривала возможность отказа от лицензии FIFA, опасаясь, что без нее последующие части будут не столь узнаваемы. Это произошло только сейчас, и результатом такой последовательности событий стала упомянутая в начале игра EA Sports FC 24.

В конце прошлого века у PlayStation была своя футбольная игра, которая также была подписана именем известного бренда. Речь идет об игре Adidas Power Soccer International '97, разработанной студией Psygnosis, которая, как вы уже догадались, по популярности даже близко не подошла к серии FIFA.