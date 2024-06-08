Анонс Killer Bean - релиз этим летом в раннем доступе

Киллер Боб — это бывший агент Теневого агентства, который узнал об их злых планах и решил их остановить. Но это не будет просто, ведь на его пути встанут целые армии противников и таинственные Теневые Бобы, которые превосходят его по навыкам и силе.

Killer Bean представляет собой roguelike-шутер от третьего лица. Каждая новая кампания — это новый опыт. Всё меняется: локации, миссии, персонажи, боссы и даже сюжет. Вы никогда не знаете, кому можно доверять. Друзья могут стать врагами. Враги могут стать союзниками. Простые задания могут стать смертельными испытаниями. Каждая прохождение уникально.