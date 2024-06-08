Анонс Killer Bean - релиз этим летом в раннем доступе

Игра по мотивам комедийного боевика Killer Bean получила сюжетный трейлер, а релиз в раннем доступе появится уже этим летом.
В 1996 году был выпущен анимационный ролик о бобах, ведущих перестрелки, который создал Джефф Лью. Позднее в 2000 году было выпущено продолжение - "Killer Bean 2: The Party". И затем в 2009 году был выпущен полнометражный мультфильм, в котором главный герой которых Киллер Боб сражался с целым преступным синдикатом. В 2021 году Джефф начал разработку игры по мотивам мультфильма. Боб — самый безжалостный наёмный убийца из всех, когда-либо живших в Бобтауне. С невероятным боевым мастерством Киллер Боб разносит своих противников. Игра представляет из себя ролевой шутер с акробатическими боями.
По сюжету игры Бобу предстоит уничтожить организацию, в которой он ранее состоял, так как они открыли на него охоту.
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