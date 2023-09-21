Геймплейный ролик EA Sports UFC 5 с углубленным обзором системы повреждений ©

EA Sports продолжает радовать нас контентом по ММА. Так, вчера на официальном YouTube-канале EA UFC был опубликован 20-минутный геймплейный ролик UFC 5 Deep Dive, в котором собрано огромное количество информации.

В новом видеоролике о UFC 5 подробно описаны некоторые изменения в игре, в том числе интеграция движка Frostbite Engine, который используется при создании других игр EA Sports. По словам Electronic Arts, использование нового движка позволяет повысить реалистичность и степень накала боев. Кроме того, новая система "Real Impact System" значительно улучшит визуальное оформление и геймплей.

Теперь игровые повреждения реалистично отображаются в виде порезов, синяков и отеков, при этом существует более 64 000 возможных комбинаций повреждений лица. Такие детализированные травмы оказывают влияние на характеристики персонажа, что придает поединкам дополнительную стратегическую глубину. При серьезных повреждениях судья делает паузу для того, чтобы врач на ринге осмотрел бойца. UFC 5 также предлагает новые анимации для нанесения различных ударов, что улучшает впечатления от игры и предлагает новые варианты ведения боя. Реакции на удары и физика еще больше усиливают эффект от нанесения прямых ударов.

Зрительные штрафы - после того как боец получает удар по лицу, кровотечение из которого может привести к нарушению зрения, он получает повышенный урон на пораженной стороне. Этот эффект снимается через 30 секунд без дальнейшего нанесения урона по этой стороне или в конце раунда.

Дыхательные штрафы - при повреждении носа или рта у бойца снижается восстановление выносливости. Аналогичным образом она восстанавливается и через 30 секунд, если боец не получает больше ударов в пораженную область.

Значки оглушения - бойцы могут накапливать значки оглушения в строке состояния после получения повреждений здоровья в различных частях тела, таких как голова, торс или ноги.

Значки здоровья - Аналогичным образом спортсмены могут получать урон от приемов подчинения. Глубокие удушения вызывают максимальное снижение выносливости, глубокие захваты рук - максимальное снижение здоровья, а захваты ног - постоянную потерю здоровья ног.

Аутентичные повреждения - порезы, синяки и отеки накапливаются в зависимости от наносимых и получаемых повреждений, включая более 64 000 возможных комбинаций повреждений лица, которые прорисованы более детально, чем когда-либо прежде, и реалистично влияют на характеристики персонажа.

Врачебные осмотры и остановки - аутентичные повреждения влекут за собой аутентичные результаты. Если игрок получил серьезную травму, например, сломал нос или заплыл глаз, судья теперь может вмешаться, приостановить бой и вызвать врача на ринг для осмотра повреждений.

Новая анимация ударов и реакций на них - появились совершенно новые анимации для ударов локтями, ударов с вращением и некоторых других ударов руками, ногами, коленями и локтями. А также новые анимации ударов, имитирующие удары супертяжей, профессиональных кикбоксеров и т.д.

Плавные приемы - новая версия уже существующих систем захватов отличается более быстрой анимацией и отсутствием дополнительных мини-игр. Благодаря новым приемам, работа в партере стала более плавной и аутентичной, что несомненно порадует любителей грэпплинга.

Продвижение и награды - играя в игру, вы получаете набор заранее определенных наград, включая внутриигровую валюту, кастомизацию профиля игрока, созданные бойцом предметы тщеславия и альтер-эго. Кроме того, за выполнение профильных заданий игрокам начисляется XP, что повышает уровень возможности зарабатывания денег на Punch Card.

Режим "Онлайн-карьера" - в режиме "Онлайн-карьера" предусмотрены матчмейкинг на основе навыков, прогрессия по дивизионам и погоня за титулами во всех четырех дивизионах. В каждом дивизионе игроки могут соревноваться с разными бойцами, что позволяет им демонстрировать различные модификации персонажей и предметы Vanity Items.

Функция Cinematic K.O. (повтор) - используя возможности Frostbite, игроки могут повторно просмотреть свои завершающие удары с потрясающей визуальной точностью. Съемка в суперзамедленном режиме с кинематографическими ракурсами и освещением позволяет увидеть завершающие удары как никогда реалистично и красиво: кровь летит, плоть трескается, превращая ваш сокрушительный нокаут в произведение искусства.

Визуальные эффекты - все зависит от того, насколько сильным будет удар. Благодаря улучшенной реалистичности, когда бойцы принимают удары, результаты отражаются на их лице и теле, вызывая мурашки. Кроме того, новая физика жидкостей и системы частиц заставляют кровь и пот капать и разбрызгиваться, как это происходит во время жарких боев в Октагоне.

Реалистичные финалы - в UFC 5 увеличилось количество и реалистичность способов завершения поединка, начиная с новых ничьих в автономной и сетевой игре и заканчивая реалистичными действиями судьи, который спасает упавшего бойца от слишком сильных ударов.

Движок Frostbite - в первый раз в истории франшизы движок Frostbite™ используется в EA SPORTS UFC, благодаря чему графика в играх для консолей получила совершенно новый уровень. Frostbite помогает оживить происходящее в Октагоне: от динамического освещения и улучшенной детализации персонажей до реалистичной анимации волос и ткани.

Релиз стандартного издания EA Sports UFC 5 запланирован на 27 октября по цене $69,99 для Xbox Series X|S и PlayStation 5. Издание Deluxe и 10-часовая пробная версия EA Play появятся в продаже на три дня раньше - 24 октября.