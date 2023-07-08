Компания EA официально подтвердила, что работает над EA Sports UFC 5 ©

Компания EA официально подтвердила, что работает над EA Sports UFC 5. Это было сделано через Twitter, как вы можете видеть здесь. Однако полная презентация игры состоится только в сентябре 2023 года.

В твите содержится ссылка на сайт EA Sports UFC 5, где можно подписаться на официальную рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей. Нам остается только ждать сентября, чтобы узнать подробности об игре.

В прошлом году Том Хендерсон сообщил, что UFC 5 находится в разработке после приостановки перезагрузки Fight Night. Во внутреннем письме Fight Night была приостановлена, чтобы гарантировать, что UFC 5 выйдет вовремя и в соответствии со стандартами, к которым привыкла аудитория серии UFC.

EA Sports UFC 4 получила в целом положительные отзывы после выхода, но подверглась серьезной критике со стороны фанатов за внутриигровую рекламу, которая была добавлена через две недели после выхода игры.