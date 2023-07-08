Компания EA официально подтвердила, что работает над EA Sports UFC 5. Это было сделано через Twitter, как вы можете видеть здесь. Однако полная презентация игры состоится только в сентябре 2023 года.
В твите содержится ссылка на сайт EA Sports UFC 5, где можно подписаться на официальную рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей. Нам остается только ждать сентября, чтобы узнать подробности об игре.
В прошлом году Том Хендерсон сообщил, что UFC 5 находится в разработке после приостановки перезагрузки Fight Night. Во внутреннем письме Fight Night была приостановлена, чтобы гарантировать, что UFC 5 выйдет вовремя и в соответствии со стандартами, к которым привыкла аудитория серии UFC.
EA Sports UFC 4 получила в целом положительные отзывы после выхода, но подверглась серьезной критике со стороны фанатов за внутриигровую рекламу, которая была добавлена через две недели после выхода игры.
хоть бокс сейчас уже не в моде, но выпустили бы лучше Fight Night. серия начала сдавать после Undisputed от Yuke's.
Не шарю за всю серию, но играл на коробке 360 в последнюю часть Fight Night Champion. До сих пор выглядит и играется прекрасно, странно что забросили франшизу, даже несмотря не на самую большую популярность, могли и дальше раз в 3-5 лет выпускать и свою аудиторию игра бы явно находила.
Им бы сделать кроссплатформенность с XBOX, SONY и на ПК и вообще будет огонь!!
Могли бы на ПК выпускать еще с 4 часть, надеюсь с 5 так и будет.
Увы и ах, после второй части там полнейший регресс и деградация. По ходу ЕА поставили игру на рельсы фуфы и мейден. Тем не менее вообще не понятно почему игра кинцольний эксклюзив до сих пор.
И что? Это давно уже, как футбол, баскет или рестлинг. Одно и тоже.