У авторов UFC 5 пока нет планов на ПК-версию, но все может измениться: "Мы постоянно это обсуждаем"

UFC 5 была полностью представлена на этой неделе в преддверии даты запуска в конце этого года. Ожидается, что она станет одной из самых прибыльных игр 2023 года, особенно в категории спортивных игр.
В последние годы EA Sports сделала шаг вперед, выпустив некоторые спортивные игры на ПК, например Madden NFL 24. Но UFC 5 не будет представлена на ПК при запуске. Игра является эксклюзивом для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X.
Однако это не означает, что разработчики не слышат просьб ПК-геймеров, требующих предоставить им возможность играть в игры UFC на их любимой платформе.
В эксклюзивном интервью MMANews представителю EA Sports Нейту Макдональду был задан вопрос о возможности выхода UFC 5 на ПК. И разработчик не исключил эту возможность:
На данный момент у нас нет никаких планов на ПК-версию. Вся команда была сосредоточена на том, чтобы сделать UFC 5 на консолях текущего поколения, сфокусироваться на том, как Frostbite позволит нам это сделать, и как мы воплотим это в геймплее... Вся команда была сосредоточена на том, чтобы сделать это. ПК - это то, что мы постоянно обсуждаем, и мы будем продолжать эти разговоры.
UFC 5 - это первая часть франшизы, в которой используется новый игровой движок Frostbite. Ожидается, что он значительно улучшит визуальное оформление, эффекты и общий геймплей.
Когда-нибудь выйдет. Раньше и про рестлинг могли только мечтать, а теперь он выходят на постоянной основе.
Madden NFL никто не просил, а они портировали. Эту серию просят уже давным-давно и фиг вам.
*NFL
Да, точно. Спасибо, а то NHL это хоккей 😂
Правильное обсуждение, а то миллионы игроков ждут на ПК а им это бабло
А они застряли в прошлом веке
Кто эти "миллионы"? Подъездные подпивасы и торговцы арбузами с рынка? Это ведь и есть основная аудитория УЫФСЫ
Зря ты так. Я вот раньше тоже с пренебрежением, а ты знаешь, какие там эмоции. Цк-ва!
Девки иной раз симпатичные, это все что мне надо знать
И накачанные! Обожаю. У меня такая бывшая была.
Ни одной части на пк не вышло так что нечему удивляться.
Смотрите не заговоритесь там, а то уже скоро второе десятилетие разговоров пойдет, клоуны
О, это же Последний Император! У меня, кстати, был и такой ник на пегаче. Обожаю Емельяненко.
Если обсуждают - значит выйдет. И это просто топ! Только UFC и завораживала меня на приставках, а покупать её ради одной игры - такое себе.
Дрочибельный дядя
Ты бы видел его потным в объятиях другого дяди, ммм....