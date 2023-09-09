У авторов UFC 5 пока нет планов на ПК-версию, но все может измениться: "Мы постоянно это обсуждаем" ©

UFC 5 была полностью представлена на этой неделе в преддверии даты запуска в конце этого года. Ожидается, что она станет одной из самых прибыльных игр 2023 года, особенно в категории спортивных игр.

В последние годы EA Sports сделала шаг вперед, выпустив некоторые спортивные игры на ПК, например Madden NFL 24. Но UFC 5 не будет представлена на ПК при запуске. Игра является эксклюзивом для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X.

Однако это не означает, что разработчики не слышат просьб ПК-геймеров, требующих предоставить им возможность играть в игры UFC на их любимой платформе.

В эксклюзивном интервью MMANews представителю EA Sports Нейту Макдональду был задан вопрос о возможности выхода UFC 5 на ПК. И разработчик не исключил эту возможность:

На данный момент у нас нет никаких планов на ПК-версию. Вся команда была сосредоточена на том, чтобы сделать UFC 5 на консолях текущего поколения, сфокусироваться на том, как Frostbite позволит нам это сделать, и как мы воплотим это в геймплее... Вся команда была сосредоточена на том, чтобы сделать это. ПК - это то, что мы постоянно обсуждаем, и мы будем продолжать эти разговоры.

UFC 5 - это первая часть франшизы, в которой используется новый игровой движок Frostbite. Ожидается, что он значительно улучшит визуальное оформление, эффекты и общий геймплей.