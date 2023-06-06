Испанские экстремисты пытаются саботировать Ecumene Aztec, угрожая разработчикам и выдавая себя за них ©

Несколько дней назад независимая студия Giantscraft (в настоящее время переименованная в Ecumene Games) представила миру Ecumene Aztec - ролевую игру с элементами выживания и открытым миром.



Игра позволит игрокам взять на себя роль ацтекского воина во время испанского вторжения в Центральную Америку в 16 веке. Благодаря геймплею, который очень напоминает оригинальные игры серии Assassin's Creed, игра кажется интересным предложением для тех, кому нравятся игры в стелс-стиле. Но не всем понравился такой сеттинг.

Как сообщает The Verge, вскоре после анонса игры разработчики, ответственные за ее создание, стали жертвами преследования со стороны ультраправых экстремистов. Помимо угроз расправы, фанатики также начали выдавать себя за разработчиков Giantscraft/Ecumene Games.



В результате они зарезервировали домен giantscraft.com, который полон ссылок, пропагандирующих испанский империализм. Каждого посетителя сайта встречает цитата, приписываемая Эрнану Кортесу - одному из конкистадоров, ответственных за разрушение Теночтитлана, - и бургундский крест, ассоциирующийся с испанскими роялистами, ультраправыми южноамериканскими экстремистами и нацистами. Кроме того, на сайте есть ссылка на профиль в Instagram (также империалистического характера).



Стоит отметить, что Giantscraft недавно была ребрендирована в Ecumene Games. У разработчиков пока нет сайта, а только официальный канал на YouTube.

Шумиха вокруг Ecumene Aztec разрастается не только из-за вышеупомянутых нападок, но и из-за самой темы игры. Хотя многие хвалят разработчиков за интересную идею, есть и критика в адрес слишком стереотипного подхода разработчиков к цивилизации ацтеков и отсутствия возможности играть за конкистадоров.



Разработчики приняли замечания сообщества близко к сердцу и уже объявили, что внесут ожидаемые изменения, чтобы сделать игру более соответствующей истории. Главный герой найдет как союзников, так и врагов между своим народом и новоприбывшими. Например игра предложить выбор между присоединением к конкистадорам для борьбы с кастой жрецов, приносящих жертвы и присоединением к воинам ацтеков, чтобы дать отпор новоприбывшим. Теночтитлан будет переработан. И в целом разработчики обещают постараться сделать все возможное, чтобы игра была более исторически достоверной.



И хотя информации о Ecumene Aztec по-прежнему не так много, мы знаем, что игра предложит нам три класса персонажей: Jaguar Warrior, Eagle Warrior, Snake Warrior, благодаря которым мы сможем адаптировать игровой процесс под собственные предпочтения.