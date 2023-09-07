Лавкрафтианский хоррор на выживание Edge of Sanity получил новый захватывающий трейлер ©

Daedalic Entertainment представила совершенно новый трейлер Edge of Sanity, в котором они исследуют некоторые из наиболее захватывающих и тревожных частей игры. Трейлер не очень длинный, но он дает довольно хорошее представление о том, что вы испытаете в этой игре ужасов на выживание с боковой прокруткой.

Edge Of Sanity — это приключение ужасов на выживание с уникальной 2D-графикой и напряженной атмосферой, вдохновленное Лавкрафтом и действие которого происходит в беспощадных условиях Аляски во время Холодной войны. Каждый день вам нужно доставлять еду и припасы, чтобы пережить еще одну ночь в вашем лагере. Во время насыщенных сюжетом экспедиций вы столкнетесь с местными культистами и монстрами, прячущимися в темных углах отдаленной горной долины. Используйте все, что найдете, чтобы получить шанс противостоять могущественным врагам, раскрыть тайны таинственного камня Турул и раскрыть трагическую историю пропавших ученых. Найдите следы местных культов, столкнитесь с ужасающими монстрами и исследуйте необъяснимое.