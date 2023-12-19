Авторы Elden Ring приглашают желающих на грандиозный симфонический концерт, намекая на его связь с DLC

Компания Bandai Namco Entertainment совместно с Overlook Events объявили о проведении первого масштабного концертного тура ELDEN RING Symphonic Adventure. В рамках этого события обещают представить живое исполнение симфоническим оркестром всего саундтрека хардкорной ролевой игры Elden Ring, от создателя серии игр Dark Souls компании FromSoftware. Концерт пройдет уже в следующем году и может быть связан с ожидаемым сюжетным дополнением к игре.

Elden Ring вышла в 2022 году и сразу же зарекомендовала себя как одна из лучших игр FromSoftware. Игра получила несколько престижных наград, в том числе звание "Игры года" на церемонии Game Awards 2022, а ее общий тираж уже перевалил за 20 миллионов копий.

Концерт по мотивам игры предлагает поклонникам насладиться прекрасным музыкальным сопровождением Elden Ring и вновь окунуться в Междумирье. Зрители смогут пережить основные этапы игры с помощью 4K-роликов, идеально синхронизированных с оркестром и хором, при сопровождении оригинальным световым дизайном и звуковыми эффектами в технологии иммерсивного объемного звучания.

Первый концерт в рамках тура пройдет уже в начале января 2024 года во Франции, где билеты полностью распроданы. Следующий концерт состоится в апреле в Лондоне на одной из самых больших музыкальных площадок — Альберт-холл. При этом некоторые инсайдеры связывают премьеру концерта с будущим дополнением для Elden Ring. По их мнению, в этот момент стоит ожидать больше новостей о DLC.