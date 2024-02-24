Dualshockers: Только FromSoftware может избежать массовой критики от игроков за DLC стоимостью 40$

Крупное зарубежное издание Dualshockers решило обсудить недавний анонс дополнения Shadow of the Erdtree для игры Elden Ring от студии FromSoftware и реакцию игроков на него. По словам журналиста, редакцию издания, как и многих пользователей, довольно сильно удивила высокая цена на предстоящее дополнение в размере 40$, ведь это стоимость некоторых полноценных крупных игр.
Однако так же их удивило то, что в отличии от большинства других студий, которые после выставления такого большого ценника на дополнение мгновенно подписали бы себе "смертный приговор", FromSoftware чуть ли не единственная студия, кому удалось избежать наказания и массовой критики за это. Несмотря на то, что это довольно большая цена за DLC, хоть оно и обещает быть огромным, по мнению издания это доказывает, что FromSoftware зарекомендовала себя как один из величайших разработчиков всех времен.
"Я вполне уверен, что Shadow of the Erdtree могла стоить 70 долларов и люди все равно были бы готовы заплатить за это дополнение. Это плохо? Точно нет. В то время, когда Ubisoft берет 70 долларов за урезанную мультиплеерную версию Assassin's Creed IV: Black Flag , Naughty Dog штампует ремастеры слева, справа и по центру, а Rockstar Games только недавно смогла привести Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition в соответствующий вид (Примечание: скорее всего подразумевается мобильная версия сборника), приятно видеть, что сообщество полностью доверяет студии, которую многие считают лучшей в игровой индустрии.
И вам не нужно просто верить мне на слово. В соцсети X огромное количество пользователей объяснили, почему они с радостью заплатят 40 долларов за DLC от FromSoftware. Многие из них считают, что цена отражает масштаб дополнения.
Два последних крупных дополнения FromSoftware, The Ringed City и The Old Hunters получили высокие оценки как от критиков, так и от фанатов, поэтому неудивительно, что сообщество ожидает монументального DLC для Elden Ring, особенно если принять во внимание тот факт, что игра стала лидером по количеству GOTY-наград за всё время." - заявил журналист Dualshockers
В комментариях многие пользователи отмечают, в игровой индустрии есть всего несколько студий наряду с FromSoftware, которым они готовы были бы отдать такие деньги за дополнения - чаще всего среди них присутствуют CDPR и Rockstar Games.
Тем временем другие компании с наборами косметики за 40$
могут себе позволить. как говорится, работай на славу, потом слава будем работать на тебя
Ну вот с такими ценниками и желанием покупать за такой ценник, люди будут сами страдать, ибо другие компании так же будут делать и дороже, люди же покупают, значит можно цены гнуть.
Господи, та какой там масштаб у дополнения? Пустая карта размером с бесконечность с повторяющиемся пещерами, котакомбами, постройками с подваломи внутри. Это чепуха, а не октрытый мир. Если оставить уникальные места и точки интереса, то игра выйдет продолжительностью на 5 часов, но за счёт повтора контента и бесконечно пустой карты продолжительность увеличится до несколько десятков часов
Потому что к фромам есть доверие, у них хорошая репутация.
Ну я немного офигел от цены в турции в псн. Подожду хорошей скидки
Кому как. меня цена в 12000 тенге вполне устраивает. Да, не так дешево как хотелось.Но все еще не 36000 тенге, как за некоторые ААА игры.
На дисках нет, большой минус конечно.
Сложная игра - сложная цена
Если в год проходишь 100 игр, то 60 баксов очень даже дорого покажется, а когда за год проходишь 2-3 игры, того что времени не хватает, то 5к за игру не то чтобы прям дорого. Людям на бухло и курево что-то не жалко тратить куда больше денег, в ночном клубе 5к быстро улетают, а тут прям трясутся.
Пусть хоть лям. Я все равно это буду с тороннте качать.
Не курица а питушка, получается
Привет утенок с одной извилиной) как живется на белом свете?)
Прекрасно =3
господи даже если бы длс стоило бы 700р, можно сказать что есть полноценные игры которые столько стоят! есть и игры которые стоят 50р! и что? нужно сравнивать не с тем сколько стоят левые игры, а с тем сколько стоит сама игра к которой это длс, при том смотреть на цену без скидки, ибо только это показатель для длс!
ахаха, вот именно таким способом и будут дальше впаривать в 3дорога куски посредственности. начало положено.
Когда в год покупаешь 1 DLC ибо остальное вообще не интересно или без онлайна (а все что без онлайна можно взять за 100р.) как то пох.
А scum and boats не кусок посредственности? За 70$ то XD
Взятие за 100 рублей - пиратство аналогичное торренту.
Не знаю о каких 40$ речь. Купил за 25.99$ в стиме
62 бакса простое и делюкс 78
https://steamdb.info/app/2778580/
Официальный ценник на DLC - 40$ в США, 40 евро в Европе.
Просто у FromSoftware и Bandai Namco, в отличии от других издателей, довольно неплохо регионалки выставлены по странам, поэтому у нас 2400р стоит, в Казахстане - 2500р.
Ну так в США и ЗП не 1000$ как-бы =)
Глупые мазохисты-любители демонов. Чё скажешь такие геймеры полюбили мучения, полюбят и любой пердок Миядзаки
Балабол получается.