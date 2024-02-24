Dualshockers: Только FromSoftware может избежать массовой критики от игроков за DLC стоимостью 40$

Крупное зарубежное издание Dualshockers решило обсудить недавний анонс дополнения Shadow of the Erdtree для игры Elden Ring от студии FromSoftware и реакцию игроков на него. По словам журналиста, редакцию издания, как и многих пользователей, довольно сильно удивила высокая цена на предстоящее дополнение в размере 40$, ведь это стоимость некоторых полноценных крупных игр.

Однако так же их удивило то, что в отличии от большинства других студий, которые после выставления такого большого ценника на дополнение мгновенно подписали бы себе "смертный приговор", FromSoftware чуть ли не единственная студия, кому удалось избежать наказания и массовой критики за это. Несмотря на то, что это довольно большая цена за DLC, хоть оно и обещает быть огромным, по мнению издания это доказывает, что FromSoftware зарекомендовала себя как один из величайших разработчиков всех времен.

"Я вполне уверен, что Shadow of the Erdtree могла стоить 70 долларов и люди все равно были бы готовы заплатить за это дополнение. Это плохо? Точно нет. В то время, когда Ubisoft берет 70 долларов за урезанную мультиплеерную версию Assassin's Creed IV: Black Flag , Naughty Dog штампует ремастеры слева, справа и по центру, а Rockstar Games только недавно смогла привести Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition в соответствующий вид (Примечание: скорее всего подразумевается мобильная версия сборника), приятно видеть, что сообщество полностью доверяет студии, которую многие считают лучшей в игровой индустрии.



И вам не нужно просто верить мне на слово. В соцсети X огромное количество пользователей объяснили, почему они с радостью заплатят 40 долларов за DLC от FromSoftware. Многие из них считают, что цена отражает масштаб дополнения.



Два последних крупных дополнения FromSoftware, The Ringed City и The Old Hunters получили высокие оценки как от критиков, так и от фанатов, поэтому неудивительно, что сообщество ожидает монументального DLC для Elden Ring, особенно если принять во внимание тот факт, что игра стала лидером по количеству GOTY-наград за всё время." - заявил журналист Dualshockers

В комментариях многие пользователи отмечают, в игровой индустрии есть всего несколько студий наряду с FromSoftware, которым они готовы были бы отдать такие деньги за дополнения - чаще всего среди них присутствуют CDPR и Rockstar Games.