Elden Ring: Shadow Of The Erdtree может выйти не раньше апреля 2024 года ©

Мы мало что знаем о дополнении Elden Ring: Shadow Of The Erdtree DLC, и, судя по информации, которая была включена в последние финансовые результаты материнской компании FromSoftware, пройдет некоторое время, прежде чем мы, наконец, сможем в него поиграть.

Ранее сегодня корпорация Kadokawa опубликовала свой последний финансовый отчет, который включает годовой прогноз для игрового сегмента. В этом прогнозе японская компания упоминает, что снижение продаж и прибыли в первом квартале будет компенсировано вторым кварталом текущего финансового года и далее Armored Core VI Fires of Rubicon, новыми играми Spike Chunsoft и собственными мобильными играми Kadokawa. Расширение Elden Ring: Shadow Of The Erdtree упоминается только в разделе среднесрочных и долгосрочных направлений, и тот факт, что продажи и прибыль, которые оно принесет, не были включены в прогноз на текущий финансовый год, похоже, предполагает, что оно будет выпущено не ранее апреля 2024 года.

Как уже упоминалось, мы мало что знаем о дополнении Elden Ring: Shadow Of The Erdtree или о том, когда мы сможем вернуться в Междуземные еще раз. В прошлом месяце было подтверждено, что разработка расширения началась еще в апреле 2022 года, поэтому, если оно будет запущено после апреля 2024 года, оно будет находиться в разработке более двух лет.