Elden Ring: Shadow Of The Erdtree может выйти не раньше апреля 2024 года

Мы мало что знаем о дополнении Elden Ring: Shadow Of The Erdtree DLC, и, судя по информации, которая была включена в последние финансовые результаты материнской компании FromSoftware, пройдет некоторое время, прежде чем мы, наконец, сможем в него поиграть.
Ранее сегодня корпорация Kadokawa опубликовала свой последний финансовый отчет, который включает годовой прогноз для игрового сегмента. В этом прогнозе японская компания упоминает, что снижение продаж и прибыли в первом квартале будет компенсировано вторым кварталом текущего финансового года и далее Armored Core VI Fires of Rubicon, новыми играми Spike Chunsoft и собственными мобильными играми Kadokawa. Расширение Elden Ring: Shadow Of The Erdtree упоминается только в разделе среднесрочных и долгосрочных направлений, и тот факт, что продажи и прибыль, которые оно принесет, не были включены в прогноз на текущий финансовый год, похоже, предполагает, что оно будет выпущено не ранее апреля 2024 года.
Как уже упоминалось, мы мало что знаем о дополнении Elden Ring: Shadow Of The Erdtree или о том, когда мы сможем вернуться в Междуземные еще раз. В прошлом месяце было подтверждено, что разработка расширения началась еще в апреле 2022 года, поэтому, если оно будет запущено после апреля 2024 года, оно будет находиться в разработке более двух лет.
Какая разница когда выйдет? Когда будет готово, тогда и выйдет. К чему нагнетать бесполезную дату? Чтобы дёргать разработчика выпустить пораньше? Опять людей обещалк2077 ничему не учит.
дядя,который даёт деньги на игры хочет побыстрее отбить свои деньги-вот поэтому нас всех кормят всякими недоделанными поделками, слепленными на коленке. это факт-капитализм зло!
А причем тут киберпанк? Они сами виноваты, что сырую, недоделанную игру выпустили. А про длц элдена, согласен, как выйдет, так выйдет.
Да. Только вот ждуны всё неистова орали дайте нам игру, зачем вы там переносите, мы хотим играть, релизайте уже чё есть!!!111
Деградация игроиндустрии идет семимильными шагами. Уже дошли до того, что длс для игр разрабатывают по 2 года. И это в моду начали вводить те же поляки со своим дополнением к киберпанку, которое уже в разработке 2.5 года.
Та что дам длс, даже патчи теперь нужно по три месяца ждать.
Да и пох- когда выйдет, тогда и выйдет. Фанаты всегда найдут, чем развлечь себя в игре- куча неопробованных фановых билдов, вторжения, Колизеи- а тут еще Convergence Team выкатила альфа- версию своего глобального мода- те, кто играл в одноименную модификацию для Дарк Соулс 3 в курсе, сколько годноты содержит мод- оружия, спеллов, брони, новые механики, изменения на локациях- там геймплея на сотни часов.
Я так понимаю у кого есть оригинал купленный до санкций тоже не смогут приобрести дополнение в Стиме.