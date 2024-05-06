Свежие фото со съемочной площадки второго сезона The Last of Us показывают "ВОФ"

Студия HBO активно занимается производством второго сезона сериала по мотивам The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рамзи в главных ролях. Съемки новых эпизодов начались еще в начале этого года, и судя по всему, они находятся уже на завершающей стадии. В сети просочились фотографии со съемочной площадки, где видны декорации из финала оригинальной игры, а также ключевая фракция — "ВОФ".

Судя по опубликованным снимкам, как в оригинальной игре, главных героев ждут ожесточенные перестрелки с представителями "ВОФ". На фотографиях отчетливо видно, насколько многочисленной и опасной эта группировка является. Члены этой фракции свободно используют молоты и даже броневики с тяжелыми пулеметами.

Ожидается, что съемочный процесс второго сезона будет завершен к концу лета. После этого начнется финальный монтаж и добавление различных визуальных эффектов. Премьера же продолжения The Last of Us должна состояться в начале следующего года.