Свежие фото со съемочной площадки второго сезона The Last of Us показывают "ВОФ"

Студия HBO активно занимается производством второго сезона сериала по мотивам The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рамзи в главных ролях. Съемки новых эпизодов начались еще в начале этого года, и судя по всему, они находятся уже на завершающей стадии. В сети просочились фотографии со съемочной площадки, где видны декорации из финала оригинальной игры, а также ключевая фракция — "ВОФ".
Судя по опубликованным снимкам, как в оригинальной игре, главных героев ждут ожесточенные перестрелки с представителями "ВОФ". На фотографиях отчетливо видно, насколько многочисленной и опасной эта группировка является. Члены этой фракции свободно используют молоты и даже броневики с тяжелыми пулеметами.
Ожидается, что съемочный процесс второго сезона будет завершен к концу лета. После этого начнется финальный монтаж и добавление различных визуальных эффектов. Премьера же продолжения The Last of Us должна состояться в начале следующего года.
Беллу Рамзи там тоже показали.
Кто понял, тот понял
Не эту лгбт дрянь мы не смотрим, вот игра да топ на 10ку, но сериал на минус 10 из 10, просто ноль ёбаный, конча какая то
Первый то только до второй серии досмотрел... // Крест Животворящий