FromSoftware заработала в прошлом году 152 млн долларов ©

Доходы FromSoftware за последний финансовый год, завершившийся 31 марта, составили 152 млн. долларов, причем результаты японской студии были обусловлены в основном продажами Elden Ring.

Но самое интересное в показателях японской команды разработчиков - это прибыль в размере 91 млн. долларов: сумев снизить себестоимость, студия под руководством Хидетаки Миядзаки получила прибыль около 60%, что является очень высоким показателем для данного сектора.

Как известно, в мае прошлого года продажи Elden Ring достигли 20,5 млн. копий, что в значительной степени способствовало популяризации поджанра soulslike среди широкой публики.

Несмотря на то, что приоритетами FromSoftware являются Elden Ring: Shadow of the Erdtree и последующие DLC, известно, что в скором времени команда выпустит еще один крупный продукт - Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Несколько дней назад мы опробовали первые несколько часов Armored Core 6: Fires of Rubicon и получили смешанные чувства: качество проекта не вызывает сомнений, но степень сложности может оказаться даже слишком высокой.