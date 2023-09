Генеральный директор Bandai Namco намекает на "скорый" выход масштабного дополнения для Elden Ring ©

В начале этого года разработчики из студии FromSoftware анонсировали большое дополнение для Elden Ring под названием Shadow of the Erdtree. За все это время его авторы так и не раскрыли подробности расширения и пропустили все крупные игровые презентации. Из-за этого может показаться, что разработка DLC затягивается, однако по словам генерального директора Bandai Namco, у команды FromSoftware все под контролем. Релиз Elden Ring - Shadow of the Erdtree может состояться уже "скоро".

В рамках Tokyo Game Show 2023 журналистам удалось пообщаться с руководством Bandai Namco и расспросить о будущем Elden Ring. Генеральный директор компании в очередной раз подтвердил, что это один из самых успешных проектов, который до сих пор пользуется большой популярностью у игроков на всех платформах.

FromSoftware продолжает работать над небольшими обновлениями для игры с улучшением баланса, а также активно занимается разработкой анонсированного дополнения. Расширение Shadow of the Erdtree было анонсировано на раннем этапе разработки, но за это время команде удалось уже многое сделать. В Bandai Namco пока не готовы раскрывать все детали и называть дату релиза, предлагая игрокам дождаться официальных новостей от разработчиков. По мнению директора компании, релиз DLC не заставит себя долго ждать, и его могут выпустить до второй половины 2024 года.