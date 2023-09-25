на главную
об игре
Elden Ring 25.02.2022
8.4 2 754 оценки

Генеральный директор Bandai Namco намекает на "скорый" выход масштабного дополнения для Elden Ring

©
Gutsz
Новости

В начале этого года разработчики из студии FromSoftware анонсировали большое дополнение для Elden Ring под названием Shadow of the Erdtree. За все это время его авторы так и не раскрыли подробности расширения и пропустили все крупные игровые презентации. Из-за этого может показаться, что разработка DLC затягивается, однако по словам генерального директора Bandai Namco, у команды FromSoftware все под контролем. Релиз Elden Ring - Shadow of the Erdtree может состояться уже "скоро".

В рамках Tokyo Game Show 2023 журналистам удалось пообщаться с руководством Bandai Namco и расспросить о будущем Elden Ring. Генеральный директор компании в очередной раз подтвердил, что это один из самых успешных проектов, который до сих пор пользуется большой популярностью у игроков на всех платформах.

FromSoftware продолжает работать над небольшими обновлениями для игры с улучшением баланса, а также активно занимается разработкой анонсированного дополнения. Расширение Shadow of the Erdtree было анонсировано на раннем этапе разработки, но за это время команде удалось уже многое сделать. В Bandai Namco пока не готовы раскрывать все детали и называть дату релиза, предлагая игрокам дождаться официальных новостей от разработчиков. По мнению директора компании, релиз DLC не заставит себя долго ждать, и его могут выпустить до второй половины 2024 года.

-2
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
moblin

"до второй половины 2024 года" ничесе не заставит ждать.

1
Jarvis666

Жду прохождения от Папича

0
Mad_cloud

Хорошие новости

-1
Lvinomord

Какая самая большая скидка была на игру? И когда ее ещё можно ждать?

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Купить ключ

0
Lvinomord МАХАН МАХАНОВИЧ

Ага за 3500-3900?! Да досвидос два раза.Я лучше BG3 за 2000 куплю

-2
МАХАН МАХАНОВИЧ Lvinomord

Да он стоил недавно штуки 3 где то. Помоему месяц цена держалась или больше даже

0
Кей Овальд

Пока скидки считай и не было. Да и обычно на их игры скидки не очень. После ДЛС может получше будет.

1
Lvinomord МАХАН МАХАНОВИЧ

Для меня даже 3000 дорого .Ну максимум 2500,а то и дешевле.

1
deusMarshall
до второй половины 2024 года

Мать вашу, как долго то, я думал будет подарок на НГ)

-2
Кей Овальд

Жду. Полной версии игры.

-3
Николай Ололай

Так а потом еще пол-года ждать пока фризы пофиксят, завезённые с длц

0
Кей Овальд Николай Ололай

Это классика. Зато будет понятно будут ли ещё ДЛС или можно играть.

0