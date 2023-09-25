Генеральный директор Bandai Namco намекает на "скорый" выход масштабного дополнения для Elden Ring

В начале этого года разработчики из студии FromSoftware анонсировали большое дополнение для Elden Ring под названием Shadow of the Erdtree. За все это время его авторы так и не раскрыли подробности расширения и пропустили все крупные игровые презентации. Из-за этого может показаться, что разработка DLC затягивается, однако по словам генерального директора Bandai Namco, у команды FromSoftware все под контролем. Релиз Elden Ring - Shadow of the Erdtree может состояться уже "скоро".
В рамках Tokyo Game Show 2023 журналистам удалось пообщаться с руководством Bandai Namco и расспросить о будущем Elden Ring. Генеральный директор компании в очередной раз подтвердил, что это один из самых успешных проектов, который до сих пор пользуется большой популярностью у игроков на всех платформах.
FromSoftware продолжает работать над небольшими обновлениями для игры с улучшением баланса, а также активно занимается разработкой анонсированного дополнения. Расширение Shadow of the Erdtree было анонсировано на раннем этапе разработки, но за это время команде удалось уже многое сделать. В Bandai Namco пока не готовы раскрывать все детали и называть дату релиза, предлагая игрокам дождаться официальных новостей от разработчиков. По мнению директора компании, релиз DLC не заставит себя долго ждать, и его могут выпустить до второй половины 2024 года.
"до второй половины 2024 года" ничесе не заставит ждать.
Жду прохождения от Папича
Хорошие новости
Какая самая большая скидка была на игру? И когда ее ещё можно ждать?
Купить ключ
Ага за 3500-3900?! Да досвидос два раза.Я лучше BG3 за 2000 куплю
Да он стоил недавно штуки 3 где то. Помоему месяц цена держалась или больше даже
Пока скидки считай и не было. Да и обычно на их игры скидки не очень. После ДЛС может получше будет.
Для меня даже 3000 дорого .Ну максимум 2500,а то и дешевле.
Мать вашу, как долго то, я думал будет подарок на НГ)
Жду. Полной версии игры.
Так а потом еще пол-года ждать пока фризы пофиксят, завезённые с длц
Это классика. Зато будет понятно будут ли ещё ДЛС или можно играть.