Легендарный игрок Let Me Solo Her в Elden Ring уйдет на покой после выхода DLC и более 1200 часов в игре

Хардкорный ролевой экшен Elden Ring от FromSoftware вышел более двух лет назад и собрал вокруг себя невероятное сообщество игроков. Пользователи до сих пор соревнуются в самых изощренных способах прохождения игры, создают уникальный контент по ней и работают над модификациями. На их фоне выделился всего один игрок — Let Me Solo Her, получивший статус легендарного. Всё это время он помогал игрокам со всего мира убить самого сложного босса Малению, Клинок Микеллы, но с выходом дополнения он может отправиться на пенсию.
Изданию IGN удалось связаться с Let Me Solo Her и узнать его мнение по поводу масштабного дополнения для Elden Ring. Как и многие фанаты игры, он находится в предвкушении релиза Elden Ring: Shadow of the Erdtree и ждет уникальных событий в DLC. Больше всего его заинтриговали новые виды врагов, показанные в трейлере, и оружие, которое открывает новые способы для прохождения.
К сожалению, выход Shadow of the Erdtree может означать конец карьеры легендарного Let Me Solo Her. Геймер признался, что уже потратил на Elden Ring более 1200 часов. За это время он успел убить Малению более 7000 раз, и дальше просто перестал считать.
Легендарный игрок в Elden Ring, помогавший всем убить Малению, уйдет на покой после выхода DLC и более 1200 часов в игре. Он был рад помочь игрокам в прохождении игры, но уже устал от босса. С выходом дополнения он точно оставит Малению и будет проходить аддон. Если там найдется такой же сложный босс, он обещает какое-то время также активно помогать игрокам с его убийством.
Вот только не пойму челов которым он помогает.. В чем кайф такой игры, когда за тебя убивают боссов?)Игра проходима, как и Маления , всякие Радагоны и все прочие боссы и для этого не надо быть мега задротом игры
Ну я с 21 раза убил Малению,считаю это быстро.
Легендарный арбузер статусных эффектов.
Ну да, не как чел с двумя тяжами, который Малению способен из стаггера на первой стадии выпустить максимум один раз. Ох уж эти статусы всесильные. Это ведь не кулаками проходить. :(
Тоже абузер, и что ты этим хочешь сказать? Кто первый заабузил и записал на видео, тот и легендарный, вот и весь сказ. Каждый проходит, как ему вздумается.
Мне вот любопытно как этот Легендарный игрок помогал русским , он что по русски разговаривает свободно?))
Ты вообще играл в игры фромов? Зачем там вообще языки знать для общения
Стримы одно время смотрел с этой игрой одного стримера..он проходил игру и объяснял какую ветку он качает , отвечал на вопросы кто его спрашивал..и что он теперь тоже Легендарный игрок..???
Как минимум тот заслуживает уважение.
Я за этим челом не наблюдал но он тоже стример, блог про это был. Но кто еще так много помогал? Это реально легендарная личность и не только для этой игры, а вообще в игровом сообществе. Не надо принижать человеческих достижений из-за своей зависти, что кто то оставил свой след в истории, а то со стороны выглядишь как то низко.
Почему он голый? Легендарный, так найди себе достойный шмот. Так нет надо бегать голышом с кастрюлей на голове, типа это делает его особенным?
Нет, не делает это его ни уникальным, ни особенным.
Это делает его уникальным. Все в основном в играх пытаются наоборот одеться.
Убить голышом Малению больше 7000 раз. Думаю да, это делает его особенным.
Товарищ, вы имхо путаете души с диабло, это все-таки разные вещи, но есть здравое зерно. С одной стороны, голый = нет бафов к защите, т.е. наибольшая уязвимость в бою. Но шлем-горшок эти самые бафы дает, те уязвимость таки не максимальная - если уж упарываться по харду, то надо снимать весь шмот и надевать амулет с увеличением дамага по персонажу. Однако дефолтный бомж в труселях смотрится невыразительно, такие на начальных уровнях стадами по лимгрейву бегают (сам такой;)) А горшок вроде как выделяется, рожи не видно - типа Спайдермен, инкогнито помогает нуждающимся, дело хорошее. Но по итогу да, выпендреж)
Сам тоже люблю бегать налегке в прикиде вельможи, почти не защищает но смотрится прилично, Машку шатаю в нем же, без щитов, духов, рек крови и прочей имбы - все как полагается, чем хуже LMSH?) Но 1200 часов задрачивать одну и ту же комбинацию айфреймов до абсолютной нирваны, даже если за это донатят - увольте, так и рехнуться недолго)
пысы. согласно заветам фромов, длс будет самой сложной частью игры, и в нем явно появятся боссы сильнее Машки, так что этому мужичку рановато на покой) Сравнивая с ДС3 - быть почетным пенитратором Безымянного короля после появления Фриды, Гаэля и Мидира уже нифига не почетно>)
Выпей таблеточку, консерва.