Легендарный игрок Let Me Solo Her в Elden Ring уйдет на покой после выхода DLC и более 1200 часов в игре

Хардкорный ролевой экшен Elden Ring от FromSoftware вышел более двух лет назад и собрал вокруг себя невероятное сообщество игроков. Пользователи до сих пор соревнуются в самых изощренных способах прохождения игры, создают уникальный контент по ней и работают над модификациями. На их фоне выделился всего один игрок — Let Me Solo Her, получивший статус легендарного. Всё это время он помогал игрокам со всего мира убить самого сложного босса Малению, Клинок Микеллы, но с выходом дополнения он может отправиться на пенсию.

Изданию IGN удалось связаться с Let Me Solo Her и узнать его мнение по поводу масштабного дополнения для Elden Ring. Как и многие фанаты игры, он находится в предвкушении релиза Elden Ring: Shadow of the Erdtree и ждет уникальных событий в DLC. Больше всего его заинтриговали новые виды врагов, показанные в трейлере, и оружие, которое открывает новые способы для прохождения.

К сожалению, выход Shadow of the Erdtree может означать конец карьеры легендарного Let Me Solo Her. Геймер признался, что уже потратил на Elden Ring более 1200 часов. За это время он успел убить Малению более 7000 раз, и дальше просто перестал считать.

Легендарный игрок в Elden Ring, помогавший всем убить Малению, уйдет на покой после выхода DLC и более 1200 часов в игре. Он был рад помочь игрокам в прохождении игры, но уже устал от босса. С выходом дополнения он точно оставит Малению и будет проходить аддон. Если там найдется такой же сложный босс, он обещает какое-то время также активно помогать игрокам с его убийством.