Смена наряда в Stellar Blade, похоже, меняет также и тело главной героини

Уже ни для кого не секрет, что экшен Stellar Blade очаровал многих игроков своим внушительным набором костюмов для главной героини. Такое большое разнообразие выразительных нарядов в одиночных играх встречается крайне редко. Пока западные активисты продолжают спорить о нравственности этих костюмов, внимательные геймеры обнаружили в игре действительно интересную деталь. Судя по всему, вместе со сменой наряда в Stellar Blade происходит полная замена модели тела главной героини.
При использовании другого костюма в Stellar Blade заметить изменения в теле героини достаточно трудно. Тем не менее, пользователи убеждены, что они все же происходят. И лучше всего отличия будут видны при детальном изучении тела героини в меню смены экипировки.
Как отмечают игроки, замена тела героини происходит не со всеми костюмами. Это случается только, если выбрать определенные купальники или несколько других откровенных костюмов, как показано на изображении выше. С новой моделью тела главная героиня заметно прибавляет в объемах, особенно в области попы - она становится немного больше. Эту деталь во время игрового процесса заметить практически невозможно, но находка получилась все равно забавной.
Вот, что значит за секунду похудеть ради наряда.
Ну становится жопа у героини больше и чего? Новость век прям. =)