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Elden Ring 25.02.2022
8.4 2 970 оценок

Опытный игрок в Elden Ring помог сразить финальных боссов уже 5000 раз

ltdx
Новости

Прославленный игрок в Elden Ring, скрывающийся под псевдонимом Let Me Solo Them, помог нуждающимся в помощи победить двух финальных сюжетных боссов уже пять тысяч раз, на что было потрачено порядка полутора лет.

Впрочем, и дальше заниматься помощью играющим в Elden Ring ветеран не намерен: по его мнению, число 5000 — крайне достойный и символичный показатель, а потому пришло время остановиться и «открыть новую главу» в своем любимом деле.

В данный момент студия FromSoftware работает над крупным дополнением для Elden Ring под названием Shadow of the Erdtree. По слухам, аддон выйдет в феврале 2024 года, а по продолжительности будет примерно, как половина оригинальной игры.

3
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
luess

И что?

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Должен радоваться, ведь он один такой особенный, а остальные грязь.

4
Айзек Фостер МАХАН МАХАНОВИЧ

факты

4
luess МАХАН МАХАНОВИЧ

трудно возразить))

1
AT_Sagor МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну хоть кто-то признаёт меня грязью.

3
МАХАН МАХАНОВИЧ luess

Неужели? Когда его только начали форсить, я сразу эти слова написал, но мне сказали что завидую ему, и что других таких опытных игроков нет.

3
Anagliph
Прославленный игрок в Elden Ring, скрывающийся под псевдонимом Let Me Solo Them

Вообще-то, это Она, а не Он.

LetMeSoloThem — подражательница теперь уже легендарного «героя в трусах» с ником LetMeSoloHer, который долгое время содействовал фанатам в сражениях с Маленией

https://media.vkplay.ru/news/2023-11-12/geroinya-v-trusah-pomogla-5000-igrokam-pobedit-finalnogo-bossa-elden-ring/

2
TAPAKAH222

Это очень "важная" информация. Теперь всё изменится...

-3
HomeWork

а я сразил всех босов уже 10000 раз!

1
Bobby270688

Зачем, а главное - на*уя?

1
Lvinomord

Да в Кольце и на первом боссе люди лежали прилично, пока не подкачались. Вроде не сложный, а отлетаешь на раз/два)

0