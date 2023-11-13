Опытный игрок в Elden Ring помог сразить финальных боссов уже 5000 раз

Прославленный игрок в Elden Ring, скрывающийся под псевдонимом Let Me Solo Them, помог нуждающимся в помощи победить двух финальных сюжетных боссов уже пять тысяч раз, на что было потрачено порядка полутора лет.
Впрочем, и дальше заниматься помощью играющим в Elden Ring ветеран не намерен: по его мнению, число 5000 — крайне достойный и символичный показатель, а потому пришло время остановиться и «открыть новую главу» в своем любимом деле.
В данный момент студия FromSoftware работает над крупным дополнением для Elden Ring под названием Shadow of the Erdtree. По слухам, аддон выйдет в феврале 2024 года, а по продолжительности будет примерно, как половина оригинальной игры.
И что?
Должен радоваться, ведь он один такой особенный, а остальные грязь.
факты
трудно возразить))
Ну хоть кто-то признаёт меня грязью.
Неужели? Когда его только начали форсить, я сразу эти слова написал, но мне сказали что завидую ему, и что других таких опытных игроков нет.
Вообще-то, это Она, а не Он.
LetMeSoloThem — подражательница теперь уже легендарного «героя в трусах» с ником LetMeSoloHer, который долгое время содействовал фанатам в сражениях с Маленией
https://media.vkplay.ru/news/2023-11-12/geroinya-v-trusah-pomogla-5000-igrokam-pobedit-finalnogo-bossa-elden-ring/
Это очень "важная" информация. Теперь всё изменится...
а я сразил всех босов уже 10000 раз!
Зачем, а главное - на*уя?
Да в Кольце и на первом боссе люди лежали прилично, пока не подкачались. Вроде не сложный, а отлетаешь на раз/два)