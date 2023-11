Опытный игрок в Elden Ring помог сразить финальных боссов уже 5000 раз

Прославленный игрок в Elden Ring, скрывающийся под псевдонимом Let Me Solo Them, помог нуждающимся в помощи победить двух финальных сюжетных боссов уже пять тысяч раз, на что было потрачено порядка полутора лет.

Впрочем, и дальше заниматься помощью играющим в Elden Ring ветеран не намерен: по его мнению, число 5000 — крайне достойный и символичный показатель, а потому пришло время остановиться и «открыть новую главу» в своем любимом деле.

В данный момент студия FromSoftware работает над крупным дополнением для Elden Ring под названием Shadow of the Erdtree. По слухам, аддон выйдет в феврале 2024 года, а по продолжительности будет примерно, как половина оригинальной игры.