Похоже, что Shadow of the Erdtree выйдет уже скоро - у дополнения появилась своя ветка для отладки в базе данных Steam

Судя по всему, релиз дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring всё ближе и ближе. Сегодня пользователи обнаружили, что для готовящегося дополнения разработчики из FromSoftware создали собственную ветку для разработки в базе данных Steam.
Ранее в базе Steam было замечено лишь упоминание DLC в рамках основной игры, а теперь, судя по названию созданной ветки, разработчики занимаются полноценным тестированием дополнения, что означает то, что его релиз, скорее всего, уже не за горами.
Возможно, что FromSoftware и Bandai Namco успеют выпустить дополнение к двухлетней годовщине Elden Ring, которая состоится 25 февраля 2024 года.
Хороший повод перепройти игру.
ХОТЕТЬ
Ну такое, все уже забыли про этот Элден Кринж, вряд ли длс прям сильно вернёт интерес к игре вышедшей аж в 2022 году. Ну и судя по всему у них разработка идёт туго, раз уже второй год его делают.
Как хорошо, что на PG всё ещё остались васьки-губошлёпы из 5-го "В", которые в свои 0 лет всегда готовы основательно выдать базу про то, о какой игре кто забыл и как там дела у всех сразу разработчиков идут, ведь кто, как ни васёк из 5-го "В" имеет прямой доступ к геймдеву. Пиши ещё, мне нравится.
Тем временем в стиме играет под 50к игроков. 😂 Да-да... Забыли.