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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.5 3 461 оценка

Похоже, что Shadow of the Erdtree выйдет уже скоро - у дополнения появилась своя ветка для отладки в базе данных Steam

AceTheKing
Новости

Судя по всему, релиз дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring всё ближе и ближе. Сегодня пользователи обнаружили, что для готовящегося дополнения разработчики из FromSoftware создали собственную ветку для разработки в базе данных Steam.

Ранее в базе Steam было замечено лишь упоминание DLC в рамках основной игры, а теперь, судя по названию созданной ветки, разработчики занимаются полноценным тестированием дополнения, что означает то, что его релиз, скорее всего, уже не за горами.

Возможно, что FromSoftware и Bandai Namco успеют выпустить дополнение к двухлетней годовщине Elden Ring, которая состоится 25 февраля 2024 года.

16
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
legionle007

Хороший повод перепройти игру.

7
moblin

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1
OnlyMad

Ну такое, все уже забыли про этот Элден Кринж, вряд ли длс прям сильно вернёт интерес к игре вышедшей аж в 2022 году. Ну и судя по всему у них разработка идёт туго, раз уже второй год его делают.

-21
Wing42

Как хорошо, что на PG всё ещё остались васьки-губошлёпы из 5-го "В", которые в свои 0 лет всегда готовы основательно выдать базу про то, о какой игре кто забыл и как там дела у всех сразу разработчиков идут, ведь кто, как ни васёк из 5-го "В" имеет прямой доступ к геймдеву. Пиши ещё, мне нравится.

12
Raphtallia

Тем временем в стиме играет под 50к игроков. 😂 Да-да... Забыли.

0