Релиз все ближе? Страница Elden Ring в базе данных Steam получила неожиданное обновление с упоминанием DLC

Обновление на Steamdb заставило фанатов надеяться на скорое появление новостей о грядущем DLC к Elden Ring, о котором не было никаких известий с момента его анонса.

В календаре 2024 года много громких игр, но все они будут конкурировать с грядущим Shadow of the Erdtree. DLC было анонсировано почти год назад, но с тех пор о нем ничего не известно.

Фанаты были разочарованы отсутствием новостей о DLC Elden Ring, тем более что оно пропустило все игровые мероприятия 2023 года. Эпоха молчания может скоро закончиться, судя по обновлению базы данных Steam.

Пользователи Resetera заметили, что страница Elden Ring в Steamdb была обновлена, и на ней появилась новая запись, связанная с DLC. Фанаты и так уже были взволнованы новой подсказкой о скором релизе, о которой мы сообщили сегодня, а обновление базы данных Steam только подлило масла в этот огонь желаний. На самом деле, оно было создано 5 дней назад, но только сегодня появилось в разделе DLC.

Один из пользователей Elden Ring Reddit создал тему с сообщением об обновлении Steam, что вызвало восторженные отклики фанатов. "О боже... анонс, должно быть, не за горами", - написал один из пользователей, а другой сказал: "Вперед, братья мои".

Возможно, FromSoftware готовит анонс к двухлетней годовщине Elden Ring, которая состоится 25 февраля 2024 года. Связано ли это обновление Steam с предстоящим релизом или просто готовится что-то еще, чтобы взбодрить фанатов, пока неясно.