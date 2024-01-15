Появились новые подсказки о скором релизе крупного дополнения к Elden Ring

Точная дата выхода грядущего DLC к Elden Ring может оказаться на грани раскрытия, судя по сообщению о новом сотрудничестве между игрой и PureArts. Создатель коллекционных фигурок опубликовал в Twitter/X сообщение о том, что его первая коллекционная фигурка Elden Ring выйдет в феврале 2024 года.
PureArts заявила, что дальнейшие подробности будут объявлены на ее странице в Twitter/X в ближайшие дни. Объявление подтверждает, что коллекционная фигурка по мотивам Elden Ring появится в феврале 2024 года. Это уже второе сотрудничество, которое намекает на дату выхода Shadow of the Erdtree. Недавно онлайн-ритейлер DataBlitz опубликовал страницу, посвященную сотрудничеству Elden Ring и производителя игровых аксессуаров Thrustmaster.
В промо-материале говорилось, что запуск нового контроллера eSwap будет синхронизирован с датой выхода Shadow of the Erdtree в феврале 2024 года. Также было упомянуто о возможности выхода еще одного DLC-расширения для игры в 2025 году. Ранее пользователь Twitter и YouTuber Ziostorm, который делится контентом, связанным с Elden Ring, также отметил, что, судя по информации, полученной от источников, Shadow of the Erdtree выйдет 5 февраля 2024 года.
Elden Ring - ролевая экшен-игра 2022 года, разработанная FromSoftware, изданная Bandai Namco Entertainment, геймдиректором которой выступил Хидетака Миядзаки, а сценарий был создан писателем-фантастом Джорджем Р.Р. Мартином. В Elden Ring можно играть на PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One и Xbox Series X/S.
Готовится игра года по второму кругу?!))
Скорей бы у же вышло.
Интересно, оно будет стоить столько же сколько и игра?
Очень жду.
Шикарная игра, с самым интересным и красивым открытым миром. Он действительно, что открытый. Такой кайф смотреть на карту, а там 0 значков, без вопросиков и прочего мусора. Иди куда хочешь и игра тебя за это вознаграждает, а не как в Ведьмаке 3, ушел хер знает куда, а там тебя крестьяшка 228 лвла с одной грабли убил и лутать карту тоже не имело смысла, почти
Теперь будет по 3 одинаковых босса?
Три из божественной зал*пы в маленькой комнате 3х3.))
Да, даёшь 3 малении сразу.