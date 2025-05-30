Звезда "Под огнём" может сыграть в экранизации Elden Ring

Британский актёр Кит Коннор («Под огнём», «Рокетмен») ведет переговоры о главной роли в предстоящей киноадаптации игры Elden RingElden Ring (Кольцо Элдена). Об этом сообщает Deadline.

Впервые о планах на экранизацию стало известно на прошлой неделе. Режиссёром и сценаристом выступит Алекс Гарлэнд, работавший с Коннором в «Под огнём». Производством занимается компания A24.

Elden Ring дебютировала в феврале 2022 года и рассказывала о стране Междуземье, которой правят полубоги-воины. Жизнь Междуземья зависит от священного Кольца Элдена, расколотого на руны. Главный герой, Погасший, стремится восстановить кольцо и стать новым правителем Междуземья.

Игру придумал Хидэтака Миядзаки, а соавтором истории выступил Джордж Р.Р. Мартин («Песнь Льда и Огня»). Точная дата релиза неизвестна. «Под огнём» выходил в прокат в апреле и собрал в мировом прокате 32 млн долларов.