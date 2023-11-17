Моддер trancemaster_1988 только что выпустил версию 6.5 модификации Rebirth Mod для The Elder Scrolls III: Morrowind. В 6.5 улучшен город Вивек и обновлен Дагот Ур. Кроме того, в ней появились новые классные доспехи и оружие. В обновлении также исправлены некоторые ошибки, а графика стала еще лучше.
Для тех, кто не знает, Morrowind Rebirth - это полная переработка классической ролевой игры от Bethesda. Мод добавляет бесчисленное количество новых деталей, оружия, доспехов и многое другое. В общем, это обязательный мод для тех, кто хочет переиграть в эту классику
В версии 6.5 также внесены некоторые важные исправления для оригинальной игры. Теперь вы не найдете больших пробелов в Аркнтанде, Зале Центрифуг. В этой версии также появилась возможность попасть на нижний уровень в Одирниране, которая раньше не работала.
Новая версия Morrowind Rebirth содержит еще больше исправлений, делающих игру лучше. Теперь некоторые модели не приводят к крашу игры в OpenMW. Также в обновлении исправлены коллизии в различных местах. Кроме того, была решена проблема, когда несколько экземпляров молота Шестого дома находились в неправильных местах.
Как всегда, скачать Morrowind Rebirth Version 6.5 можно по этой ссылке.
Для Morrowind Rebirth вышло крупное обновление 6.5
Моддер trancemaster_1988 только что выпустил версию 6.5 модификации Rebirth Mod для The Elder Scrolls III: Morrowind. В 6.5 улучшен город Вивек и обновлен Дагот Ур. Кроме того, в ней появились новые классные доспехи и оружие. В обновлении также исправлены некоторые ошибки, а графика стала еще лучше.