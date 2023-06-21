Масштабная модификация Skyblivion в разработке уже восемь лет - релиз планируется в 2025 году ©

Хотя разработка все еще продолжается, команда добровольцев, стоящая за модом Skyblivion для Skyrim/Oblivion, достигла важной вехи, отметив восемь лет "безостановочной работы". Однако самоотверженные моддеры еще не закончили, хотя похоже, что команда может быть готова к запуску где-то в 2025 году.

Если вы следили за страницей Skyblivion в Twitter, то наверняка видели серию скриншотов, демонстрирующих текущий прогресс модификации. Многие надеялись, что проект фанатов Elder Scrolls уже близок к завершению, но, похоже, все еще впереди.

Для тех из вас, кто не знает, Skyblivion ставит своей целью создать полный - хотя и неофициальный - ремейк Oblivion на движке Skyrim, придав ему более современный вид. Конечно, на данный момент движок Creation Engine для TES5 также показывает свой возраст, но он все равно придаст ролевой игре Bethesda 17-летней давности свежий слой краски. В конце концов, это грандиозная задача, которую решают очень страстные фанаты.

Тот факт, что работа над ней велась непрерывно в течение последних восьми лет, относит проект к 2015 году. Однако, согласно сайту Skyblivion, разработка официально началась в 2012 году с версии 0.1. В 2014 году проект вошел в более стабильную фазу, и с тех пор все идет своим чередом.

Самое приятное во всем этом то, что после выхода она будет полностью бесплатной. Единственное условие - если вы хотите поиграть в нее, вам понадобятся легальные копии Skyrim и Oblivion, а также все официальные DLC. Но это небольшая цена за то, что, вероятно, станет одним из самых амбициозных фанатских модов всех времен. Вы также можете присоединиться к серверу Skyblivion Discord, чтобы быть в курсе последних событий.