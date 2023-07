Разработчик модификации Skyblivion был близок к отчаянию после взлома: "Работа всей моей жизни уничтожается" ©

Skyblivion, проект по воссозданию содержания The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, является одним из самых многообещающих грядущих модов. Поэтому многие фанаты с тревогой восприняли новость о том, что его создатели стали объектом хакерской атаки. К счастью, теперь ситуация разрешилась.

Глава проекта сообщил, что кто-то взломал его учетную запись и взял под контроль канал Discord, посвященный проекту. Создатель был в полном отчаянии. Как он заявил в своем Twitter:

Мой аккаунт был взломан. Люди, ответственные за это, удаляют все из TESRSkyblivion Работа всей моей жизни уничтожается.

Эти сообщения обеспокоили фанатов, тем более что глава проекта сообщил об отсутствии контакта со службой поддержки Discord. Конечно, трудно было представить Discord как единое место для хранения файлов модификации, но канал используется как основной инструмент координации работы всех фанатов, связанных с проектом. Поэтому, если бы пришлось воссоздавать эту инфраструктуру на новом Discord, это могло бы занять много времени и привести к задержке проекта.

К счастью, все закончилось благополучно. Разработчики проекта уже восстановили контроль над каналом, и, судя по всему, хакеры не нанесли действительно серьезного ущерба. Они лишь удалили некоторые каналы разработчиков, в результате чего были потеряны тысячи сообщений, но это не должно негативно сказаться на работе моддеров.

Напомним, что модификация, как ожидается, будет работать как с The Elder Scrolls V: Skyrim, так и с The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Для установки проекта потребуется наличие The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Работа над Skyblivion ведется с 2012 года. Несколько месяцев назад авторы объявили, что их творение выйдет в 2025 году. Учитывая, как быстро разрешилась ситуация с Discord, этот инцидент не должен повлиять на задержку проекта.