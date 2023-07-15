Разработчик модификации Skyblivion был близок к отчаянию после взлома: "Работа всей моей жизни уничтожается"

Skyblivion, проект по воссозданию содержания The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, является одним из самых многообещающих грядущих модов. Поэтому многие фанаты с тревогой восприняли новость о том, что его создатели стали объектом хакерской атаки. К счастью, теперь ситуация разрешилась.
Глава проекта сообщил, что кто-то взломал его учетную запись и взял под контроль канал Discord, посвященный проекту. Создатель был в полном отчаянии. Как он заявил в своем Twitter:
Мой аккаунт был взломан. Люди, ответственные за это, удаляют все из TESRSkyblivion Работа всей моей жизни уничтожается.
Эти сообщения обеспокоили фанатов, тем более что глава проекта сообщил об отсутствии контакта со службой поддержки Discord. Конечно, трудно было представить Discord как единое место для хранения файлов модификации, но канал используется как основной инструмент координации работы всех фанатов, связанных с проектом. Поэтому, если бы пришлось воссоздавать эту инфраструктуру на новом Discord, это могло бы занять много времени и привести к задержке проекта.
К счастью, все закончилось благополучно. Разработчики проекта уже восстановили контроль над каналом, и, судя по всему, хакеры не нанесли действительно серьезного ущерба. Они лишь удалили некоторые каналы разработчиков, в результате чего были потеряны тысячи сообщений, но это не должно негативно сказаться на работе моддеров.
Напомним, что модификация, как ожидается, будет работать как с The Elder Scrolls V: Skyrim, так и с The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Для установки проекта потребуется наличие The Elder Scrolls IV: Oblivion.
Работа над Skyblivion ведется с 2012 года. Несколько месяцев назад авторы объявили, что их творение выйдет в 2025 году. Учитывая, как быстро разрешилась ситуация с Discord, этот инцидент не должен повлиять на задержку проекта.
Да-да выйдет ага, так же как вышел skywind. Эти черти просто делают себе портфолио и их проекты мы никогда не увидим.
Вообще-то, отчасти - да. Но, этот проект, мне думается, всё же выйдет. Году эдак к двадцать пятому.
А на жечтких дисках нельзя было хранить копии?
А почему этого разработчика не обвиняют в том, что он "сам себя взломал" и просто хочет таким образом окончательно бросить проект, чтобы не было стыдно перед теми, кто ждал так долго?
Да не бросят они проэкт. Недавно ролик - отчёт выходил. Ознакомьтесь. Сделано многое. Есть шанец, что свет этот мод таки увидит.
там уже 6 свитки раньше выйдут , чем он мод на 4 доделает
Хороший мод намечается, но не совершенный. Двигло Ская уже в топку трэбэ давно. Надо было Анрил 5.1 брать для такого проджекта..) - И, ещё непонятно сколько делать будут.. Эх, дожить бы.
Работа над модом начата в 2012, какой нафиг анрил 5...
В курсах. В 16м, вроде. В 12м, точней в одиннадцатом Скай вышел. Движок Ская без ИэНБи и Решейдера графон выдаёт весьма посредственный по сегодняшним меркам, а уж об анимациях и прочем и говорить не приходится. Надеюсь, работа завершится и мы её увидим и сыгранём.
Ну что вы, этот проект точно провалится. Все эти моддеры - полные некомпетентные лузеры. Им вообще нельзя доверять построение чего-то серьезного, они же любители. Вообще ничего хорошего от них не дождешься. А то, что их аккаунт взломали - это просто очередное доказательство их непрофессионализма. Все равно их мод ужасный будет, графика устаревшая, игровой процесс не сбалансированный. Так что не зазря был взлом - такие проекты вообще не должны быть запущены. Таким людям пора перестать тратить свое время и жить нормальной жизнью.
Ты прям точно описываешся себя авакой дохлого старого гейочка жырика!
Странное деление на "любителей" и "профессионалов".. Профики, те о которых вы вещаете, это манивыжиматели. Они вам и так онлайтрочилен понаделали, же. Мало, что ль..