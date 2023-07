Слух: ведется разработка официального ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion, который может выйти раньше TES 6 ©

Bethesda Softworks уже несколько лет работает над продолжением культовой серии The Elder Scrolls, которое до сих пор не имеет даже примерной даты релиза и официальных подробностей. Согласно последним данным, ролевая игра The Elder Scrolls 6 выйдет не раньше 2026 года, однако до этого момента фанаты могут получить официальный ремейк одной из классических частей франшизы. Судя по всему, Bethesda вместе со студией Virtuos Games работает над обновленной версией The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Информацией о производстве ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion поделился бывший разработчик из студии Virtuos Games. Согласно его профилю в LinkedIn, он вместе с командой некоторое время активно работал над обновленной версией знаменитой ролевой игры. В студии ремейк Oblivion создается под кодовым названием "Altar" на базе движка Unreal Engine 5. При этом не совсем понятно, будет ли это полная переработка оригинальной игры или лишь ремастер, поскольку разработчик также упоминал работу с оригинальным движком проекта.

За создание обновленного издания игры отвечает европейское отделение Virtuos Games в Париже, которое помогает студии Black Shamrock. Сама Bethesda курирует все этапы разработки и внимательно следит за его качеством, сообщается в утечке. Выпустить ремейк или ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion планируют до 2025 года, то есть до выхода The Elder Scrolls 6.

Примечательно, что подобным образом также в сеть утекла первая информация о ремейке Metal Gear Solid 3. Несколько лет назад один из бывших сотрудников студии Virtuos Games у себя в профиле писал о создании обновленной версии MGS 3, но тогда ему поверили немногие. Мы получили официальное подтверждение только в этом году, поэтому информация о ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion может оказаться в итоге также правдивой.