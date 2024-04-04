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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 30 042 оценки

Для Skyrim вышел мод, превращающий игру в шутер о Второй мировой войне

Simple Jack
Новости

Геймер с ником MixedMartialArtist создал модификацию для The Elder Scrolls 5: Skyrim, которая превращает северную провинцию Тамриэля в поле боя Второй мировой войны. Skyrim Modern War Simulator добавляет в игру солдат, огнестрельное оружие, танки, артиллерию и прочие атрибуты.

Игрок берет на себя роль командира, который может раздавать приказы своим бойцам — следовать за собой, удерживать позицию, отдыхать и так далее. Также геймеру доступны уникальные возможности: чтобы победить вражеские силы, можно запросить воздушную бомбардировку, поддержку легкой, средней или тяжелой артиллерии, а также временно повысить боевые навыки окружающих солдат.

С течением времени все бойцы будут расти в уровнях, из простого рекрута становясь умелым асом (всего званий будет пять). Количество опыта, которое получают воины, зависит от ранга сраженного врага: если новичок убил офицера, он «продвинется по службе» гораздо ощутимее, чем если подстрелит другого новобранца. И чем искуснее становятся солдаты, тем больше растет их здоровье, скорость перезарядки, урон и так далее.

Выбор оружия в моде обширный. MixedMartialArtist добавил в Skyrim характерные для периода Второй мировой винтовки, пулеметы, гранаты, коктейли Молотова. На месте и противотанковые ружья: броня на боевых машинах разной толщины.

Modern War Simulator работает на базе Skyrim Special Edition. Скачать эту модификацию можно бесплатно с нашего сайта вместе со всеми необходимыми требованиями.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
hpi

О да, всю жизнь об этом мечтал затирая до дыр кал оф дюти 2.

1
Pycckuu_XAKEP

ахахах мда уж))

0
Pycckuu_XAKEP

хочу увидеть наглядно в качестве видео демонстрацию мода, пока на момент написания этого комментария ничего нет

1
SEV DRAKE
2
Pycckuu_XAKEP SEV DRAKE

боже, анимации танков - это такой кринж, с некоторых моментов поржал, но, всё равно, спасибо

0