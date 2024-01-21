Художник воссоздал Черный Предел из Skyrim на движке Unreal Engine 5

YouTube-художник Лео Торрес (Leo Torres) поделился видеороликом, в котором показана территория Черного Предела в игре The Elder Scrolls V: Skyrim на движке Unreal Engine 5. Художник воссоздал эту местность в более реалистичном и точном с точки зрения истории масштабе. Так что посмотрите на это.

Для тех, кто не в курсе, Черный Предел — это огромная пещерная система в Skyrim, которая проходит под большой частью игры. Художник переделал ее на современном движке, чтобы дать нам представление о том, как она будет выглядеть в ремастере или ремейке Skyrim. Кроме того, он показывает более реалистичные размеры этого места. И заметьте — детализация в шестнадцать раз выше, чем в оригинале.

Художнику пришлось нелегко при освещении этого места. Черный Предел освещается в основном светящимися грибами, жилами с этериум и светящимися червями. Но знаете что? Торрес использовал Lumen из UE5, чтобы все это выглядело потрясающе и дало нам крутые результаты, которые вы сейчас увидите.

К сожалению, эта карта недоступна для скачивания. Так что нет, вы не сможете испытать ее на своих ПК.