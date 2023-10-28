Ведущий дизайнер Skyrim рассказал, что играл в ролевую игру 1000 часов - "и 950 из этих часов она была сломана"

Брюс Несмит, бывший ветеран Bethesda, ведущий дизайнер The Elder Scrolls V: Skyrim, заявил, что он "играл в Skyrim, наверное, 1000 часов", и "950 из этих часов игра была сломана".



В недавнем интервью MinnMax Несмит затронул целый ряд тем, одна из которых - как разработчики перезаряжаются между большими, мясистыми проектами, которые, естественно, требуют играть в предрелизную сборку снова и снова, пока не будут устранены все ошибки и исправлены неработающие детали. "Отчасти любой большой проект утомляет тем, что в нем все одно и то же", - говорит он, приводя в пример Skyrim. "Я играл в Skyrim, наверное, 1000 часов. 950 из этих часов он был сломан.

По определению, мы все еще создавали игру, и она не могла быть ничем иным, как сломанной. Это не значит, что Bethesda плохая. В любой студии эти 950 часов вы играете в сломанную игру. И более того, вы играете в одну и ту же чертову вещь снова и снова, снова и снова. Теперь, когда проект закончен, мы переходим к Fallout или работаем над этим DLC. Мы не собираемся начинать с самого начала, а ведь это самая захватывающая часть, когда есть все идеи и все такое. И это тоже помогает зарядиться энергией. Но есть старая пословица, которая, безусловно, является основной в Bethesda: "Если бы это было легко, все бы этим занимались".

Несмит также высоко оценивает подход Bethesda к оказанию помощи разработчикам в восстановлении сил между запусками, объясняя, что студия "очень хорошо относится к тому, чтобы давать людям время на отдых по окончании проекта, так что, когда проект завершается, вы не сразу приступаете к новой работе".

Он добавляет, что в студии много праздников, люди берут заслуженные отпуска, и царит "очень спокойная атмосфера", но при этом студия хороша тем, что "дает вам что-то новое, во что можно погрузиться с головой", что связано с его замечанием об усталости, которая может наступить, когда вы снова и снова просматриваете один и тот же предрелизный материал.

