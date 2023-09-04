В движок The Elder Scrolls 6 должны внести серьезные улучшения и изменения, считает Джез Корден ©

Студия Bethesda Softworks на днях отметилась успешным релизом своей новой игры. Разработчики выпустили масштабную ролевую игру Starfield. Многие игроки и критики остались в полном восторге от открытого космоса, однако нашлись те, кто ругает проект из-за устаревшего графического движка. Главный редактор издания Windows Central Джез Корден уверен, что в будущем он будет сильно переработан и улучшен в The Elder Scrolls 6.

Журналист провел уже десятки часов в Starfield и за это время успел подтвердить некоторые технические проблемы, связанные с движком. Игра использует улучшенную версию Creation Engine, на которой создавались The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 и Fallout 76. Движок получил несколько важных улучшений, особенно в визуальной части, однако ему не хватает общей стабильности и многопоточности, откуда и появляется огромное количество экранов загрузки в Starfield.

По мнению Джеза Кордена, для предстоящей The Elder Scrolls 6 инженеры Bethesda должны серьезно переработать Creation Engine. Когда новая RPG выйдет, игроки могут не простить разработчикам постоянные загрузки, даже если там будет огромный открытый мир. Как отметил журналист, он успел пообщаться с некоторыми сотрудниками студии, и те, в свою очередь, косвенно намекнули, что работа над улучшением движка для новой The Elder Scrolls уже идет.