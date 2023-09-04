В движок The Elder Scrolls 6 должны внести серьезные улучшения и изменения, считает Джез Корден

Студия Bethesda Softworks на днях отметилась успешным релизом своей новой игры. Разработчики выпустили масштабную ролевую игру Starfield. Многие игроки и критики остались в полном восторге от открытого космоса, однако нашлись те, кто ругает проект из-за устаревшего графического движка. Главный редактор издания Windows Central Джез Корден уверен, что в будущем он будет сильно переработан и улучшен в The Elder Scrolls 6.
Журналист провел уже десятки часов в Starfield и за это время успел подтвердить некоторые технические проблемы, связанные с движком. Игра использует улучшенную версию Creation Engine, на которой создавались The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 и Fallout 76. Движок получил несколько важных улучшений, особенно в визуальной части, однако ему не хватает общей стабильности и многопоточности, откуда и появляется огромное количество экранов загрузки в Starfield.
По мнению Джеза Кордена, для предстоящей The Elder Scrolls 6 инженеры Bethesda должны серьезно переработать Creation Engine. Когда новая RPG выйдет, игроки могут не простить разработчикам постоянные загрузки, даже если там будет огромный открытый мир. Как отметил журналист, он успел пообщаться с некоторыми сотрудниками студии, и те, в свою очередь, косвенно намекнули, что работа над улучшением движка для новой The Elder Scrolls уже идет.
Настолько серъёзные, что это должен быть другой движок. CE давно место на свалке истории.
Скажи это популярным движкам вроде Сурса, UE, CryEngine. Если движок улучшать он будет лучше (кеп). Другое дело что Беседка постоянно клепает игры и у них просто нет столько свободных ресурсов вплотную заниматься движком.
Ды ну шото этому движку лучше не становится как был калом так им и остался.
Так я же написал, что Беседка им почти не занимается. Да и со Старфилд они явно решили прыгнуть выше головы (как например и в случае Ф76). Проще ли им было взять тот же УЕ? Возможно но есть нюансы. Во первых у них может не быть спецов с ним знакомых. Во вторых конкуренция не позволила бы взять движок другой фирмы. А во вторых мы бы получили просто еще одну игру на УЕ коих в последнее время и так дофига. Движок Беседки хоть и уг но вполне самобытен. Просто им нужно на пару лет забыть про игры и переписать движ. (но игроки же начнут ныть дайте новый фол и скролс)
Мне почему то думается, что ресурсы у них есть и их полно, но вот желания - нет, увы.
А почему это должна быть проблема игроков в том, что их двигло не развивается? Да и как оно может развиваться, когда модеры, занимающиеся патчами, заявляют, что в двигле костылей больше, чем рабочего кода? Когда чинишь одно - ломается в другом месте.
Не нужен огромный мир, если там будет процедурная проработка. Пусть лучше делают всё в ручную, но с масштабами ниже
Там реально должен быть другой движок.
Или, текущий надо перелопатить до уровня нового. И, не на словах, как у них это год за годом.)
Ого, оказывается движок Морровинда требует серьёзных изменений. Кто бы мог подумать?
"Многие остались в восторге и только некоторые не довольны..."
Хм, вы что там курите? Зайдите на ютуб и посмотрите предварительные обзоры, там почти все ругают игру буквально за все, это сюжет, задания, сочетание графики + оптимизация и прочее.
Да и какая разница что какой то журналист что то там считает, они продают игру дорого и на всем экономили при ее создании.
Это вакуум, в котором живут разрабы и многие журналисты. Говоря "многие остались в восторге", они имеют в виду не нас в тобой, а таких же "элитариев" как и он сам.
Видно у них слишком много денег стало и они стали считать себя богами и решили что мы и так останемся довольны
Хвалят те, кому Тодд и Компания занесли чемодан денег.
Фотка новости с Нексуса, от пользователя 4thUnknown - известный, очень хороший российский мододел.
Много загрузок , они по 1, 3 секунды даже не замечаешь их, в других играх ждёшь дольше никто не говорит, а тут прям много загрузок , лол
Да о чём ты говоришь!? Загрузка за загрузкой! Не играл, что ли.. Причём они тут плотней с механиками связаны, с космолётом, поэтому раздражают реально несколько больше, нежели в Фоллауте или Скае. Но, они быстрые - это факт. Потому что локации в большинстве - маленькие до смешного, а если и относительно по их движку большие, то слабо загруженные. Поэтому и загрузки быстрые, ясен пень.
Наулучшались уже, давайте перелопачивайте его основательно в этот раз, чтобы это был реально Creation Engine 3, если на Старфилд многим пофигу (по крайней мере куда больше чем на свитки и фолыч), то кривой ТЕС 6 Беседке точно не простят.
Какие еще изменения? Нам уже сделали подарок, добавив анимацию использования лестниц, что вам еще надо? Ох уж эти критики, им вечно чего-то не хватает :)
Ахрененный движёк на нём моды можно клепать не то что ущербный UE 5 моды не поставить
В этом есть доля правды.
домики и пещеры думаю останутся через загрузку. но вопрос на каком полении выйдет игра. если на этом то разницы со старфилдом будет возможно столько же сколько между облой и скуримом просто.
хотелось бы конечно полностью открытый монолитный бесшовный мир но не знаю состоит ли лезть в это дело пока в играх не будет полного тотального бесшовного освещения и всякого мягкого переходя для сред типа 3д тумана. а пока небесный свет идет от скайбокса и нет рассеивания теней на облаках итп ждаже не знаю чтоб прямо чувствовалось некстген. и детализации нада серьезно подтянуть а то в старкфилде похоже тавон то без теней и крупный травон крупным мешем с плоскостями а не хай-поли мешами. и в хогвартс легали на самом то деле травон и веты тоже текстурами просто ина деревьях швы нашел хотелось бы в мод заделать чтобы это все трехмерное стало. такого травона в тес 6 уже точно фанаты не простят. деревья гибкие с точными столкновениями думаю и кракми пока очень амбициозно и некстгенно запарно с них будет лоды делать чтоб лес был густой а когда отходишь он на текстурки заменяется.
а ваще смотрел какое то интервью с тодом он сказал чтоб если было бы больше мощности было бы больше нпс и города были бы больше, вот. так что наверно будет больше чем в скайриме и к каждому чтоб в квартиру заходить.
Как кал не назови, а вонять и быть калом он не перестанет. Вообще, перешли бы уже давно на Unreal. Хотя, один фиг, у них руки из жопы растут.
Судя по Starfield там работы непочатый край и навряд ли ее будут проводить, ибо Тодду плевать. В принципе страшно становится за будущее The Elder Scrolls 6.