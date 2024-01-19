Bethesda анонсировала The Elder Scrolls Online Gold Road

Компания Bethesda анонсировала следующую главу The Elder Scrolls Online, известную как Gold Road, которая выйдет для всех желающих в июне.

Новая глава для долгоиграющей MMO добавит 30 часов нового контента для игроков с совершенно новой сюжетной линией, а также новыми персонажами.

"В Gold Road игрокам предстоит расследовать возвращение Ителии, даэдрического принца, который никогда ранее не появлялся в серии Elder Scrolls", - говорится в анонсе.

В этой новой истории игрокам и их союзникам предстоит раскрыть заговоры самых верных последователей Ителия, столкнуться с беспринципными лесными эльфами и защитить народы Западного Уэльда от хаоса, связанного с возвращением забытого принца.

В The Gold Road также представлена новая система, известная как Scribing. Scribing позволяет игрокам собирать и персонализировать умения, а также адаптировать их под свой стиль игры, изменяя их эффекты.

The Elder Scrolls Online: Gold Road выходит 3 июня для игроков на PC и Mac. Игрокам на Xbox и PlayStation придется подождать немного до 18 июня, чтобы познакомиться со следующей главой игры.