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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 284 оценки

Bethesda анонсировала The Elder Scrolls Online Gold Road

butcher69
Новости

Компания Bethesda анонсировала следующую главу The Elder Scrolls Online, известную как Gold Road, которая выйдет для всех желающих в июне.

Новая глава для долгоиграющей MMO добавит 30 часов нового контента для игроков с совершенно новой сюжетной линией, а также новыми персонажами.

"В Gold Road игрокам предстоит расследовать возвращение Ителии, даэдрического принца, который никогда ранее не появлялся в серии Elder Scrolls", - говорится в анонсе.

В этой новой истории игрокам и их союзникам предстоит раскрыть заговоры самых верных последователей Ителия, столкнуться с беспринципными лесными эльфами и защитить народы Западного Уэльда от хаоса, связанного с возвращением забытого принца.

В The Gold Road также представлена новая система, известная как Scribing. Scribing позволяет игрокам собирать и персонализировать умения, а также адаптировать их под свой стиль игры, изменяя их эффекты.

The Elder Scrolls Online: Gold Road выходит 3 июня для игроков на PC и Mac. Игрокам на Xbox и PlayStation придется подождать немного до 18 июня, чтобы познакомиться со следующей главой игры.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Suveren85

Не совсем понятно, что за Scribing. А ролик как всегда норм у них.

1
worys
1
Talendor3

а-ля спеллкрафт из 3-4 частей

1
DrZoiberg

они еще и 6е свитки анонсировали в далёком 1978 году, а выпускать не хотят

0