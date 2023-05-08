Мрачный экшен-платформер Elypse выйдет на ПК 17 мая

Версия для ПК сайд-скроллингового экшен-платформера Elypse появится в Steam и Epic Games Store 17 мая, объявили издатель PID Games и разработчик Hot Chili Games. Версии для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch выйдут позднее в 2023 году.
Каждые десять лет нужно приносить жертву, чтобы защитить свой народ от Бездны - места, которому поклоняются и которого боятся. На этот раз выбрали вас и бросили во тьму... Никто еще не вернулся, но, возможно, вы сможете совершить невозможное!
ГГ надо было сделать чуть-чуть поменьше, а то слишком много места на экране занимает.
Там в настройках можно будет подкрутить.
И в канце через текстуру