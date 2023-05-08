Elypse 17.05.2023
8.5 4 оценки

Мрачный экшен-платформер Elypse выйдет на ПК 17 мая

©
butcher69
Новости

Версия для ПК сайд-скроллингового экшен-платформера Elypse появится в Steam и Epic Games Store 17 мая, объявили издатель PID Games и разработчик Hot Chili Games. Версии для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch выйдут позднее в 2023 году.

Каждые десять лет нужно приносить жертву, чтобы защитить свой народ от Бездны - места, которому поклоняются и которого боятся. На этот раз выбрали вас и бросили во тьму... Никто еще не вернулся, но, возможно, вы сможете совершить невозможное!

Трейлеры
8
3
Последние посты по игре Elypse
Мрачный платформер Elypse выйдет на ПК и консолях в 2023 году
Мрачный платформер Elypse выйдет на ПК и консолях в 2023 году
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Rаyden

ГГ надо было сделать чуть-чуть поменьше, а то слишком много места на экране занимает.

1
ПетроНепетро

Там в настройках можно будет подкрутить.

0
caramba1999

И в канце через текстуру

0