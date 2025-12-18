Зимний праздник охоты: Monster Hunter Wilds запускает фестиваль Lumenhymn

Capcom анонсировала зимнее сезонное событие для Monster Hunter Wilds под названием «Фестиваль Согласия: Световой гимн» (Festival of Accord: Lumenhymn). Праздничное мероприятие стартует 19 декабря и продлится до 14 января, предложив охотникам массу тематического контента.

Во время фестиваля игроки смогут получить специальные наборы брони и снаряжения, а также праздничные костюмы для ключевых персонажей лагеря — помощницы Handler и кузнеца Smithy. В команду поддержки временно присоединится охотница Надия, а арсенал пополнится «Бочковыми бомбами Вудвуда», предназначенными для эффектных и мощных атак.

Не обойдётся и без косметических новинок: питомцы Палико смогут примерить костюмы в виде детёнышей Сейкрета, подчёркивающие зимнее настроение события. Monster Hunter Wilds, вышедшая в начале 2025 года, продолжает развиваться за счёт сезонных активностей, сочетая динамичные битвы с монстрами, продвинутый крафт и постоянно меняющийся мир, который становится ещё живее благодаря подобным фестивалям.