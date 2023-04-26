Creative Assembly впервые за десять лет выпустила обновления для Total War: Empire и Total War: Napoleon ©

Студия Creative Assembly выпустила обновления для уже несколько лет существующих игр Total War: Empire и Napoleon.

Серия Total War - это не только Warhammer, действие которых происходит в фантастической вселенной, но и, прежде всего, исторические игры, ценимые фанатами. Разработчики из студии Creative Assembly выпустили небольшие патчи для двух из них: Empire: Total War - Definitive Edition и Napoleon: Total War - Definitive Edition.

Обновление устранило ошибки, возникавшие при игре на оборудовании с процессорами Intel Core 12-го поколения, и в целом повысило общую производительность. В дополнение к этому патч ввел изменение, которое может не понравиться некоторым фанатам. Интегрированный чат был удален как из Empire: Total War, так и из Napoleon: Total War.

Разработчики объясняют это решение сложностью его поддержки и модерирования. Они также призывают людей общаться на официальном сервере discord серии Total War во время сеансов игры. В то же время студия Creative Assembly заверила, что работает над правильной реализацией чата в своих будущих проектах. Вызывает недоумение тот факт, что патч, о котором идет речь, затронул игры, которым уже несколько лет - Empire дебютировала в марте 2009 года, а Napoleon - годом позже, в феврале.

Оба проекта в последний раз получали обновление около десяти лет назад. Выпуск "патчей" для Empire: Total War и Napoleon: Total War вызвало надежду в сообществе на сиквел к любой из этих игр. Такое не исключено, учитывая, что два года назад Creative Assembly объявила о начале работы над еще одной исторической игрой в серии Total War. В результате студия искала человека на должность производственного директора.